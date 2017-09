Novaresio: "¿Por qué no insulté? Porque soy educado"

“Para mí ha sido una semana muy especial”. De ese modo, inició su editorial Luis Novaresio sobre su reportaje a Cristina Kirchner, una reflexión emotiva que incluyó el recuerdo de su madre, María Olimpia, fallecida en abril pasado.

“Santiago del Moro fue el primero que hizo una pregunta que a mí me descolocó: qué hubiera dicho tu vieja de la entrevista”, relató Novaresio en el inicio de su programa Debo Decir, que se emite por América los domingos por la noche. Y continuó: “La respuesta fue automática: me hubiera puteado en colores”.

Allí, el periodista explicó los motivos por los cuales se madre se hubiese molestado por la entrevista a la ex jefa de Estado. “Me hubiese dicho por qué haces esta entrevista, por qué no le gritaste tantas cosas, por qué te prestaste a escuchar a esta mujer que hablaba y hablaba sin parar”, relató al recordarla.

“Al resto no tengo que darle explicaciones de por qué hice esta entrevista. Yo quiero mucho este trabajo, yo siempre quise ser periodista, es un gesto de intermediación entre vos que estás ahí y Cristina Kirchner o Juan Pérez”, añadió en su editorial.

Novaresio utilizó los primeros minutos de su programa para explicarle a los televidentes las razones por las cuales decidió someterse a casi dos horas de preguntas y tensión con Cristina Kirchner.

"¿Por qué hice la entrevista? Porque cualquier periodista quiere hacerlo". ¿Por qué no insulté? Porque soy educado, el periodismo es sustantivar no adjetivar, decir cuándo, cómo, por qué y no tremendo, furioso. Dejé hablar porque estamos aburridos de interrumpirnos para querer tener razón y no buscar la verdad.

En otro tramo de su editorial, Novaresio reveló cual es, para él, el corazón de la nota con CFK. En ese momento, se colocó un tramo de la entrevista en la cual el periodista le preguntó a la ex mandataria si dijo siempre la verdad y se produce un tenso momento en el cual Cristina le replica con un “soy más audaz que vos”.

“Rescaté haber dicho lo que pienso, de haber omitido algunas cosas que no. La entrevista tiene tres espadas de Damocles, una el tiempo, dos el interés, y saber que no somos los más importantes los que preguntamos. El contenido de la entrevista es el rey, el resto somos apenas unos lacayos”, cerró.