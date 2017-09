El costo de tener wifi en el avión

En primer lugar hay que aclarar que no todas las aerolíneas ofrecen Internet a bordo. Pero sí es una tendencia en crecimiento y cada vez son más las que incorporan este servicio. Veamos algunas propuestas.

American Airlines. La conexión está disponible en casi todos los vuelos domésticos dentro de Estados Unidos, con la adquisición de un pase diario o mensual. El primero cuesta US$ 16 más impuestos (vence a los 12 meses desde la fecha de compra). Con el plan de AA y una suscripción mensual, cuesta US$ 49.95. En vuelos internacionales y para determinados vuelos domésticos (aviones 777-300ER, 787 Dreamliner y algunos 777-200), los pases se adquieren a bordo. Cuesta US$ 12 por dos horas; US$ 17 por cuatro; o US$ 19 por todo el vuelo.

Air Canada. Por ahora, el servicio está habilitado para vuelos domésticos y transborder (es decir, entre Canadá y Estados Unidos), y en aviones de fuselaje angosto (Airbus A319, A320, A321; Embraer E175, E190 y Bombardier CRJ). En el resto de la flota se incorporará progresivamente entre 2017 y 2018. Los costos son US$ 7 por un pase de una hora (expira a los 30 días de adquirido); US$ 19 por un acceso por todo el día (24 horas; expira al año); y US$ 49.95 por acceso mensual ilimitado.

Air France - KLM. Ofrecen wi-fi en sus Boeing 787. Los pasajeros acceden a una conexión de 20 MB a 200 MB por entre 5 y 20 euros.

Air Europa. Ofrece el servicio de Panasonic Avionics Corporations con las siguientes tarifas: la básica ofrece 30 MB por 7 euros, que sirve para usar mensajería instantánea como Whatsapp o Telegram o revisar nuestros perfiles en redes sociales durante horas. A tener en cuenta: los videos y archivos de audio aumentan de forma considerable el uso de datos. La tarifa más popular ofrece 60 MB por 13 euros. Con esto podemos usar correo electrónico y acceder a páginas web. La tarifa premium ofrece 100 MB por 20 euros: una cantidad considerada suficiente como para navegar durante todo el vuelo.

Emirates Airline. Los primeros 10 MB de datos son gratis. Con esto alcanza para actualizar las redes sociales o enviar textos mediante aplicaciones de mensajería instantánea. De allí en más, se cobra un dólar -una suma simbólica- por 500 MB de datos.

Iberia. Ofrece wi-fi en todos los vuelos entre Argentina y España. En los aviones Airbus A340-600 y A330-300 se ofrece servicio orientado al uso de mensajería instantánea, redes sociales y se factura por megas: en Business, los 4 primeros megas se ofrecen de cortesía y se puede elegir entre distintos planes: 4 MB por US$ 4.95, 10MB por US$ 9,95; 25 MB por US$ 19,95 o 45 MB por US$ 34,95. En la flota de A330-200 se ofrece wifi a través de banda KU que permite mayor velocidad de descarga. Además de mensajería instantánea y redes, también puede usarse para e-mail, descarga y envío de archivos, revisar presentaciones y adjuntos. El wi-fi se factura por tiempo. En Business, los primeros 30 minutos son de cortesía y luego hay planes: 1 hora por 8,99 euros; 3 horas por 19,99 euros y todo el vuelo, 29,99 euros. IAG (el grupo al que pertenece Iberia junto con British Airways) llegó a un acuerdo con Inmarsat para ofrecer wifi también en vuelos dentro de Europa. Se prevé que hasta 2019 se equiparán 300 aviones de la flota con este servicio.

Lufthansa. El símbolo HotSpot en la cabina de los aviones de Lufthansa implica que en cuanto se alcance altitud crucero, el servicio wi-fi estará disponible. Puede pagarse con tarjetas de crédito, PayPal e incluso, los miembros de Miles & More pueden utilizar millas para saldar la cuenta. Las tarifas son de US$ 10 por una hora (o 3.000 millas); US$ 15,50 por cuatro horas y US$ 19 por todo el vuelo.

Turkish Airlines. Los pasajeros pueden usar la conexión wi-fi a bordo de los Boeing 777-300ER y A330-300. En Business Class el acceso es gratis. En Economy, US$ 14.99 por 24 horas de conexión y US$ 9.99 por una hora.

United Airlines. La compañía ofrece wi-fi en las naves de la flota principal y en las regionales de dos cabinas. En los vuelos entre Argentina y EE.UU., los pasajeros pueden comprar el acceso a Internet. En la mayoría de los aviones, el precio se cobra por segmento de vuelo (despegue-aterrizaje). En los 737 y 757 equipados con DirecTV es tarifa fija por hora.

Recientemente, United lanzó un nuevo portal y, en ciertos aviones, hay alternativas como planes por tiempo (30 minutos, por ejemplo) por todo el vuelo. También se les da la posibilidad de pagar con millas de MileagePlus.