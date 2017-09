Video: el durísimo cruce entre un relator y un ex futbolista

Alfredo Cascini (ex jugador, hoy panelista de TV) se cruzó muy fuerte en vivo con el relator partidario de Boca, Daniel Mollo. Ocurrió este domingo en radio, antes del partido en la Bombonera ante Godoy Cruz.

Durante aproximadamente 15 minutos se dijeron de todo. La pelea comenzó tras los duros comentarios que realizó Mollo contra los jugadores de la Selección y la respuesta de Cascini.

Ayer la disputa continuó. Y aunque parecía que podían firmar la paz, se terminaron diciendo de todo.

Mollo acusó a Cascini de "hacer negocios con Boca" y ser "hincha de River". El ex futbolista respondió: "Yo soy campeón del Mundo con Boca, no te olvidés. Me duele que digas que soy hincha de River".

La charla terminó en un tono poco amigable. "Basta. Cortala con decir que soy de River. No te cree nadie. Quiero tomarme un café con vos y conocerte personalmente. En la semana te llamo y nos vemos", dijo Cascini. Y Mollo no arrugó. "Dale, llamame y hablamos".

Fuente: Clarín