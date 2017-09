Las mejores bodas temáticas de Game of Thrones

Game of Thrones es la serie más vista de la historia y una de las sagas literarias más famosas del mundo. Como el fanatismo no conoce de límites sin importar cuán formal sea la ocasión que se celebre, muchas parejas llevaron su amor por GOT a la celebración de su amor: sus bodas.

Infaltables, las tortas temáticas

No sabemos quién las hace, pero son espectaculares

¡Y se ven muy ricas!

Infaltable el trono de hierro

Aunque no aplica sólo para las tortas…

Si vas a declarar tu amor, hacelo como un Dothraki

Una forma útil (y original) de sentar a todos en Westeros

La boda está llegando

Si hay un día para flashear Khaleesi, es el de tu casamiento

No hay nada más hermoso que compartir una pasión con tu pareja

Los declaro Rey y Reina del norte

Lo que sí, esperamos que ninguna de estas se parezca ni un poco a la Red wedding…

Fuentes: Instagram, Giphy