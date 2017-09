La pobreza del debate electoral

La campaña hacia las elecciones del 22 de octubre, que arrancó oficialmente ayer, parece no mostrar nada nuevo en medio de las disputas que se habían puesto en juego antes de las PASO. En todo caso, el ambiente se contaminó en estos días de supuesto armisticio electoral, donde las noticias fueron utilizadas desde diferentes lados para intentar adueñarse de la coyuntura para sacar algún tipo de ventaja a la hora de ir a las urnas. Más que potenciar lo bueno y mostrar propuestas reales, la discusión pasa por utilizar errores ajenos o mostrarse como una alternativa frente a situaciones que no responden a la realidad. Al menos, en ese juego complejo, está inmersa una oposición que se ampara en la falta de memoria colectiva. Del otro lado, el oficialismo sigue luchando con el complejo que lo hace ver inseguro y que no le permite mostrar los méritos por los cuales la gestión puede ser revalidada. Esta carga emotiva hace cada vez más difícil evaluar plataformas electorales. Y el debate se acaba en la pobreza de votar “en contra de” y no a favor de la mejor alternativa.