Atlético Tucumán solo rescató un empate de local con Chacarita

Atlético Tucumán y Chacarita Juniors igualaron esta tarde 1-1, por la tercera fecha de la Superliga, en un partido intenso, donde ambos contaron con oportunidades para lograr la victoria pero ninguno pudo inclinar la balanza y por eso a los dos les quedó un sabor amargo por el resultado.

El visitante se puso en ventaja antes de la media hora por intermedio de Javier Mendoza, quien cumplió con la 'Ley del ex', ya que jugó hace poco en los tucumanos, mientras que el interminable Luis "Pulguita" Rodríguez estableció la igualdad en el segundo tiempo, al definir dentro del área, luego de pelear el balón rodeado por varios rivales.

Pese a la elevada temperatura, ambos equipos propusieron un juego intenso con mucha vocación ofensiva, aunque cada uno lo hizo con sus armas preferidas: el local presionando en toda la cancha para jugar lo más cerca posible del arco de Chacarita y el visitante a través del contraataque para aprovechar los espacios y darle trabajo a Cristian Lucchetti, al punto de convertirlo en figura.

Chacarita golpeó en el primer tiempo con una estupenda definición de Mendoza, un ex jugador de Atlético, que enganchó dentro del área grande, se sacó un defensor de encima y definió con un remate cruzado.

En esos 45 minutos iniciales ambos contaron con chances para convertir y mientras Alejandro Gagliardi se perdió el segundo para el visitante cuando sólo quedaba Lucchetti como último escollo; unos minutos después Federico Rosso sacó la pelota sobre la línea para evitar una conquista de Gervasio Núñez que remató dentro del área chica.

El local apretó el acelerador en el complemento, comenzó a llevar peligro al arco de Pedro Fernández y la más clara fue un potente remate de David Barbona que pegó en el travesaño.

Minutos después llegó el empate de Rodríguez y a partir de ahí la pelota fue de un arco a otro, con chances repartidas. Aunque las del visitante fueron más peligrosas, por cantidad y calidad, pero chocó con la seguridad de Lucchetti.

Atlético Tucumán tiene 4 puntos en la Superliga, mientras que Chacarita sigue sin poder ganar desde su regreso a la máxima categoría, ya que acumula dos empates en igual número de presentaciones.

Antes del encuentro se realizó un minuto de silencio por el fallecimiento del padre del futbolista Franco Sbuttoni, del local, quien iba ser titular esta tarde pero fue desafectado para que pueda viajar a Buenos Aires para despedir los restos de su progenitor.

Síntesis



Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Nicolás Romat, Yonathan Cabral, Rafael García y Cristian Villagra; Rodrigo Aliendro, Ezequiel Freitas, David Barbona y Gervasio Núñez; Luis Rodríguez e Ismael Blanco. DT: Ricardo Zielinski.

Chacarita Juniors: Pedro Fernández; Juan Cruz González, Germán Ré, Federico Rosso y Gabriel Lazarte; Juan Martín Imbert, Cristian Erbes y Emanuel Martínez; Javier Mendoza, Alejandro Gagliardi y Matías Rodríguez. DT: Walter Coyette.



Gol en el primer tiempo, 23m Mendoza (CH)

Gol en el segundo tiempo, 14m Luis Rodriguez (AT)



Cambios en el segundo tiempo; antes del inicio, Favio Alvarez por Freitas (AT), 11m Agustín Módula por Imbert (CH), 18m Mauricio Affonso por Blanco (AT), 20m Mauro González por Mendoza (CH), 30m Hernán Hechalar por Núñez (AT), 35m Ijiel Protti por E. Martínez (CH)



Amonestados: García (AT); Imbert y Ré (CH)

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: José Fierro, de Atlético Tucumán.