Se enojó con su pareja, le desfiguró el rostro y quedó libre

Freda Feresín (28) fue salvajemente golpeada por su pareja, Nicolás Cosme, de 29 años, tras una reunión en su casa. El hombre quedó libre.

El hecho ocurrió el sábado por la noche, luego de que finalizara una reunión con amigos en la vivienda que comparten tras una discusión por el comportamiento del sujeto con una una de las invitadas. Esto molestó a la joven personal trainer que no dudó en reclamarle, pero lejos de hacerlo recapacitar el hombre enfureció y la golpeó.

"Estábamos en una reunión en casa y él estaba tomado, se quiso levantar una mina delante mio y fue ahí que le dije que se comporte. Al rato, cuando se fueron todos y nos fuimos a dormir, quise hablar con él pero no me respondía. Le decía si a él le gustaría que yo le falte el respeto así, y se dio vuelta y me metió un puñete entre los ojos, -manifestó Freda-, cuando me di cuenta ya estaba encima mio pegándome puñetes. En ningún momento me habló, lo único que hacía era pegarme puñetes, me arrastró de los pelos, me quiso tirar de la escalera y ahí lo mordí y logré zafar. Se enojó y me pegó más fuerte y era un charco de sangre. Creo que ahí se dio cuenta de lo que había hecho. Fue allí que llamé al 911 y me trasladaron al hospital y luego fui a hacer la denuncia y lo metieron preso hasta las 7 de la tarde nomás", relató la mujer al diario Reconquista Hoy.

Feresín indicó a los policías que no era la primera vez que su pareja la agredía, pero nunca pasó de "un empujón o una cachetada, nunca de esta magnitud".

Luego de denunciarlo, Cosme fue detenido por siete horas y lo dejaron en libertad. “Me va a matar la próxima vez”, advirtió la víctima.