Talleres no pudo con Vélez en el Mario Alberto Kempes

Talleres de Córdoba y Vélez Sarsfield igualaron 0-0 este mediodía, en el encuentro que disputaron en el estadio Mario Alberto Kempes, ante unas 30.000 personas, correspondiente a la tercera fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

Ninguno de los dos equipos cumplió con las expectativas de buen juego que habían generado en la previa.

Los visitantes llegaban a esta fecha como líderes luego de ganar sus dos primeros encuentros. El conjunto cordobés, por su lado, arribaba con ánimo de recuperación tras la derrota con Godoy Cruz en Mendoza.

Todos esos condimentos hacían pensar que podía darse un buen espectáculo en esta jornada, pero ninguno de los dos encontró claridad en su desempeño ni generó demasiado peligro hacia el arco contrario.

Vélez, con siete unidades, alcanzó la línea de Unión de Santa Fe, en tanto que Talleres queda en el lote de mitad de tabla con cuatro.

En los primeros minutos fueron los cordobeses los que manejaron los ritmos del partido, con algunas buenas acciones de Juan Ramírez y Emanuel Reynoso, aunque no se conectaban con los delanteros y sus intentos se diluían sin llevar peligro al arco de Alan Aguerre.

Los visitantes cortaban con faltas esa buena circulación de Talleres pero, de pelota parada, tampoco los de Frank Kudelka pudieron crear real peligro.

Sobre el cierre de la primera mitad, el tucumano Sebastián Palacios realizó un único remate al arco, pero fue desde una posición muy incómoda, con poco ángulo, y el guardavallas Aguerre sacó el balón al córner.

Emparejó el trámite el elenco de Omar De Felippe con el correr de los minutos, y la disputa se hizo cerrada en el mediocampo, sin que ninguno de los dos descuidara su última línea.

En el segundo tiempo, los dos insinuaron algo más. En los locales tuvieron sus chances Palacios, Junior Arias y el uruguayo Lucas Olaza, pero el tucumano desvió su cabezazo por el palo derecho, mientras Aguerre tapó los intentos del paraguayo y el tiro de larga distancia del defensor ‘charrúa’.

Probó variantes Kudelka con los ingresos de Marcelo Torres y Joao Rojas, pero no cambió demasiado el andar de sus dirigidos, que acumularon así su segundo partido sin triunfos.

En Vélez se asentaron Santiago Cáseres y Leandro Desábato en el medio, lo que le dio equilibrio, se animó a intentar llevarse algo más de su visita a Córdoba y tuvo un par de chances. Primero, Matías Vargas exigió a Guido Herrera con un remate de larga distancia tras recuperar una pelota, y luego el arquero ‘albiazul’ volvió a mostrar seguridad y se quedó con un buen tiro cruzado de Maximiliano Romero, que podría haberle dado el triunfo a los de Liniers.

Corrían 29 minutos de esa segunda mitad y se fue expulsado Braian Cufré por una fuerte entrada sobre Palacios, situación que no pudo aprovechar demasiado el local, porque a los 35m. se fue por doble amarilla su capitán Pablo Guiñazú, quien hoy debutaba en la Superliga, luego de cumplir una suspensión que acarreaba del torneo anterior.



Síntesis



Talleres (Córdoba): Guido Herrera; Leonardo Godoy, Juan Cruz Komar, Javier Gandolfi y Lucas Olaza; Pablo Guiñazú, Juan Ramírez y Emanuel Reynoso; Sebastián Palacios, Junior Arias y Jonathan Menéndez. DT: Frank Kudelka.

Vélez Sarsfield: Alan Aguerre; Fabián Cubero, Lautaro Giannetti, Fausto Grillo y Braian Cufré; Matías Pérez Acuña, Leandro Desábato, Santiago Cáseres y Matías Vargas; Federico Andrada y Maximiliano Romero. DT: Omar De Felippe.



Cambios en el segundo tiempo: 17m. Marcelo Torres por Arias (T); 20m. Nicolás Delgadillo por Andrada (VS); 24m. Fabricio Alvarenga por Cubero (VS) y Joao Rojas por Ramírez (T); 31m. Emiliano Amor por Vargas (VS) y 37m. Fernando Godoy por Menéndez (T).

Amonestados: Guiñazú, Arias, Komar y F. Godoy (T). Grillo y Cubero (VS).



Incidencias en el segundo tiempo: 29m. expulsado Cufré (VS) y 35m. expulsado Guiñazú (T).



Árbitro: Nicolás Lamolina.



Estadio: Mario Alberto Kempes.