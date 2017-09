"Me da bronca que no pude rendir como lo hice en el circuito"

El argentino Diego Schwartzman admitió hoy que no pudo rendir en el decisivo partido ante el kazajo Mikhail Kukushkin como lo hizo en el circuito profesional, sobre todo en el último Abierto de los Estados Unidos, en el que llegó a los cuartos de final.

"Hay partidos en que te toca no jugar bien, y tampoco aproveché las chances que tuve en el tercer set. Me da bronca que no pude rendir como lo hice durante todo el año en el circuito", dijo el argentino en conferencia de prensa desde Astaná.

Luego, el "Peque", dio un mensaje esperanzador en redes sociales.



"Siempre hay revancha y vamos a volver a estar acá para devolver a Argentina donde se merece", escribió el tenista en su cuenta de twitter.