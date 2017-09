Scioli aseguró que CFK "no tiene en su cabeza el 2019"

El candidato a diputado nacional de Unidad Ciudadana Daniel Scioli aseguró que la postulante a senadora y ex presidenta Cristina Fernández "no tiene en su cabeza el 2019" y volvió a apostar por la unidad del peronismo.

Scioli consideró que tras las elecciones legislativas de octubre "habrá que hacer un replanteo profundo" para "generar una fuerza política moderna, con contenidos y propuestas claras que entusiasmen y le den esperanza a la sociedad". En una extensa entrevista con Perfil, el ex mandatario volvió a apostar a la "unidad" del peronismo al afirmar que "no es el espíritu" que el peronismo esté dividido en el Congreso por kirchnerista o no kirchnertista y advirtió sobre la necesidad de "ponerle límites al gobierno" de Mauricio Macri.



"La dinámica política, económica y social va a ir exigiendo un replanteo de los dirigentes y la conformación de un gran frente electoral porque la división nos ha generado problemas serios", analizó al referirse a la derrota electoral de 2015 en la que perdió los comicios presidenciales frente Macri.

Además, le quitó importancia a las especulaciones sobre el lugar que ocupa en la lista de diputados (quinto) al señalar que significa que es "una persona comprometida en el lugar" que le "toque" y apuntó: "Como lo demostré en estos dos años en los que, sin tener cargo, sostuve mis ideas y no miré para otro lado, como hicieron otros".

Consultado sobre si fue un error no haber aceptado competir con Randazzo en las PASO, dijo: "Siento, sinceramente, que esa interna ya fue saldada".

Y, aseguró que "la concepción de Unidad Ciudadana es de un frente integrador con mayor amplitud de lo que fue el Frente para la Victoria. Nosotros veíamos que la competencia directa era con dos modelos de país".

Para las elecciones presidenciales de 2019 vaticinó "dos grandes frentes electorales": un espacio en confluya la oposición y se enfrente al oficialismo.

"No alcanza con que se una el peronismo. Así como la gente le pidió a Cambiemos que se una, también nos lo va a pedir a nosotros", evaluó.

Sin embargo, indicó que la ex presidenta Cristina Fernández "no tiene 2019 en su cabeza" porque "su preocupación hoy es esta realidad, esta agenda económica, el endeudamiento".

"Lo que ella siente ahora es que es necesario que se replanteen un montón de cosas y abrir una instancia de diálogo, que estemos todos, que nadie renuncie a sus aspiraciones", puntualizó el ex gobernador y ex candidato presidencial del kirchernismo, aunque consideró que "habrá que ver qué escenario se da".