Mirtha Legrand: "A Videla no lo vi en mi vida"

Diego Maradona acusó a Mirtha Legrand de "tomar whisky con Videla" y "La Chiqui" no se la dejó pasar.

"Yo a Videla no lo ví en mi vida y el whisky, no sé qué gusto tiene, no lo he probado en mi vida tampoco", disparó Legrand. Además hizo una declaración polémica: "(Maradona) Agregó que yo debía sentar a los niños desaparecidos, si están desaparecidos, antes de irme de esta tierra. Eso me afectó muchísimo".

En la mesa del sábado estaba presente su hija, Marcela Tinayre, quien defendió a su madre: "Respeto a Maradona como deportista, es un ídolo total, pero me parece que hay que ponerle un freno a la injuria y la mentira. Me sentí ofendida porque yo me acuerdo todo lo que ustedes padecieron junto a mi padre y lo mal que lo pasaron", dijo.