La evolución de la mujer en las fotografías de archivo

Las imágenes más vendidas de Getty con el término de búsqueda “mujer” han evolucionado desde fotos que en su mayoría muestran a modelos desnudas a mujeres activas a imágenes donde la apariencia física de la mujer no es relevante.

En 2007, la foto más comprada para el término de búsqueda “mujer” en la biblioteca de fotografía de archivo de Getty Images fue una mujer desnuda tirada sobre una cama, mirando hacia la cámara con una toalla que cubría la mitad inferior de su cuerpo.

En 2017, es la de una mujer escalando un sendero con piedras en el parque nacional Banff, sola en el borde de un abismo, muy por encima de un lago color turquesa. Ella viste una campera y un sombrero de lana, su rostro no está visible.

“Realmente se siente como una imagen sobre poder, libertad, sobre confianza en uno mismo”, dijo Pam Grossman, directora de Tendencias Visuales de Getty Images. “¿A quién le importa cómo te ves? Hay que enfocarnos en lo que estás haciendo”.

Durante la década pasada, las imágenes más vendidas de Getty Images con el término de búsqueda "mujer" han evolucionado desde fotos que en su mayoría muestran a modelos desnudas a mujeres activas, y han llegado a imágenes donde la apariencia física de la mujer no es relevante.

En 2017, con base en las fotos de Getty elegidas con mayor frecuencia por personas de mercadotecnia y los medios de comunicación, ser mujer es estar por tu cuenta, físicamente activa y sin temor al sudor o a los equipos electrónicos.

El cambio de mujeres que reposan desnudas (o sonríen mientras comen ensalada) a mujeres que demuestran sus habilidades físicas o profesionales fue impulsada en parte por la colección Lean In, que Getty desarrolló en 2013 con la organización sin fines de lucro de Sheryl Sandberg para insertar en los medios imágenes más modernas, diversas y poderosas de mujeres. La colección, que ahora consta de 14.000 fotos, tiene la frase promocional no oficial “No puedes ser lo que no puedes ver”.

Las 15 imágenes más descargadas en lo que va de este año de la colección Lean In son cuatro de padres jugando con sus hijos, cuatro de niñas y mujeres involucradas en ciencia e ingeniería, tres de mujeres atletas y cuatro de mujeres en ambientes de negocios o académicos. Las descargas son una medida no solamente de las ventas, sino también de la popularidad.

Cuando la colección Lean In inició hace tres años, las fotografías más descargadas mostraban a mujeres en ambientes de trabajo o en familia: una mujer embarazada encabezando una reunión de negocios o un padre jugando con un bebé mientras la mujer trabaja en la computadora.

Las 15 más descargadas de la colección en lo que va de este año es más probable que muestren a mujeres trepando un muro o haciendo ejercicio, solas. Las imágenes que los clientes ven cuando realizan una búsqueda son determinadas por popularidad y también por elecciones de algunas personas.

En Getty, hasta le han dado un nombre a la tendencia: mujeres poderosas. Grossman lo define como “imágenes de mujeres literalmente sucias y que no les importa ser poderosas y fuertes”.

“Especialmente tras la elección del año pasado” en Estados Unidos, dijo, “definitivamente parece que la idea de que las mujeres tengan poder fue un mensaje muy importante, tanto retórica como visualmente”.

“No es suficiente que las compañías digan: ‘Oye, vamos a poner a algunas modelos de diversas razas en nuestros proyectos’”, dijo Grossman. “Nada de esto importa a menos que también abarque a quién estás contratando, las oportunidades que estás dando a la gente, a quién le estás pagando”.



La fotografía de una mujer soldando una tarjeta de circuitos está entre las imágenes más descargadas de este año en la colección Lean In de Getty.

Las fotografías de mujeres trabajando siempre son populares en la colección, pero este año son populares las imágenes de mujeres que sudan, se ensucian y son activas.

Fotografías de mujeres o niñas que no son blancas tienen mayores probabilidades de ser usadas en sitios sobre temas raciales.

Las búsquedas por "mujer directora ejecutiva" se incrementaron este año.

Fotografías de padres tienden a mostrarlos con barbas o grandes músculos: cuidadosos, pero masculinos.

Fuente: New York Times