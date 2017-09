Asistente de producción de “Narcos” fue asesinado en México

Carlos Muñoz Portal, asistente de producción de Narcos, la popular serie de Netflix, fue asesinado el lunes 11 en el Estado de México mientras buscaba locaciones para el rodaje de la serie que pronto comenzará la filmación de su cuarta temporada.

El joven fue encontrado en su vehículo en un sector rural del Estado de México, en un camino sin numeración en medio de la comunidad de San Bartolo Actopan, en el municipio de Temascalapa, y presentaba múltiples disparos en su cuerpo, informó Cooperativa.

El vocero de la Fiscalía, Claudio Barrera, indicó que “dado lo despoblado no tenemos testigos”.

El vehículo de Muñoz terminó abandonado en medio de una plantación de tunas, por lo que la Justicia mexicana cree que antes de su fallecimiento hubo una persecución.

“Quizás pensaron que estaba recopilando información y lo empezaron a seguir en un auto. El coche de la víctima quedó incrustado en una nopalera”, añadió.

Además, Barrera también indicó que “no sabemos si estaba en Hidalgo y desde ahí lo siguieron o si estaba en el Estado de México e intentó huir hacia Hidalgo”.

Desde Netflix indicaron a través de un comunicado que “estamos al tanto del fallecimiento de Carlos Muñoz Portal, un respetado gerente de locaciones, y ofrecemos nuestras condolencias a sus familiares. Los hechos aún son desconocidos, ya que las autoridades continúan investigando lo sucedido”.

Muñoz tenía 10 años de experiencia en el rubro y vinculado a producciones hollywoodenses, era oriundo de Puebla y egresado de Comunicación de la Universidad de las Américas.

Trabajó con figuras como el fallecido director Tony Scott, en “Man on Fire”, Mel Gibson en “Apocalypto” y Denis Villeneuve en “Sicario”. Además, alcanzó créditos en la cuarta entrega de la franquicia “Rápido y Furioso”, así como también en la serie de Gael García Bernal, “Mozart in the jungle”.