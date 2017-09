Sofía Gala defendió a las trabajadoras sexuales

De cara al estreno de Alanis, la película en la que interpreta a una prostituta, la actriz defendió a las trabajadoras sexuales.

De cara al estreno de Alanis, la película en la que Sofía Gala interpreta a una prostituta que trabaja para sobrevivir con su hijo, la actriz defendió a las trabajadoras sexuales y expresó que “muchas lo hacen porque es su trabajo, y es terrible que no tengan los mismos derechos que cualquier trabajador”. “Porque todos trabajamos con nuestro cuerpo ¿Y entonces las actrices qué? ¿Y las vedettes qué?”, argumentó en nota con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

“Hay un montón de situaciones en las que la prostitución no es un trabajo, como en el caso de la trata de personas, o aquellas que tienen un hombre que las maneja, o están en contra de su voluntad”, consideró en entrevista con Catalina Dlugi sobre la prostitución. Al tiempo que se refirió al personaje que ella interpreta en el largometraje “Alanis”, donde se pone en la piel de una trabajadora sexual: “Yo creo que lo que le pasa a ella es parte de su trabajo”.

En este sentido, sobre su personaje en la película en la que comparte pantalla con su hijo Dante, aclaró cómo la mujer que interpreta vive el trabajo sexual: “En ningún momento siento que Alanis se sienta violada, o algo así, ella más bien se siente apurada, urgente, para sobrevivir”. “Ella elige un trabajo, no es una víctima, todos tenemos malos días en el trabajo, la prostitución es un trabajo”, señaló.

Asimismo, sobre Alanis, reveló que “es una mujer que en un estado bastante crítico, queda en la calle con su hijo, y creo que más que una prostituta, es una mujer que trabaja, y que no tiene la posibilidad de pararse a pensar qué hacer y tiene que ir para adelante”. “Creo que es algo que nos pasa mucho, no tener tiempo de parar, y tener que seguir en pie”, opinó.

Acerca de cómo se recreó el mundo de la prostitución, precisó que “hubo un trabajo de campo con los distintos colectivos de las chicas que trabajan en la prostitución”. “Y yo trato de armar mi propio personaje, a mi me cuesta mucho armar un personaje a partir de otra persona, trato de vivirlo desde mi, porque eso le da credibilidad a lo que hago”, resaltó.

Por último, sobre la decisión de que su propio hijo Dante, interpretara el rol de su hijo en el largometraje, contó que “Anahí (Berneri), la directora, me planteó la posibilidad de pensar el cuerpo de la mujer como objeto sexual y como madre, y cómo el cuerpo femenino es tan importante para la crianza de un niño cuando es bebé”. “Por eso la directora me preguntó qué me parecía de trabajarlo con mi propio hijo”, cerró.