Trabajo, porno y videojuegos: tres historias mendocinas de adicciones

Cuando se habla de "recuperarse de una adicción", el pensamiento general suele vincularlo a los abusos de sustancias, como droga o alcohol, o a la ludopatía. Sin embargo existen otras problemáticas que al principio se muestran inofensivas -o incluso valorables-, pero pueden causar estragos.

Es por esto que en la Legislatura se trata un proyecto -que ya tiene media sanción en Diputados- para involucrar a la Salud Pública en la prevención y tratamiento de adicciones no relacionadas a sustancias, como al trabajo, sexo y nuevas tecnologías.

Los viernes, mendocinos con distintos hábitos de consumo y comportamiento se reúnen para realizar un proceso llamado Celebremos la Recuperación, organizado por la Fundación Alameda, en el que buscan terminar con distintos círculos viciosos. Algunos métodos pueden sonar familiares, incluso para quienes nunca han estado en un encuentro: el conteo de días sin recaídas, las charlas grupales o los saludos.

Adictos

"Mi nombre es Walter Sánchez y me recupero de mi adicción al trabajo". El hombre de 52 años es dueño de un taxi, pero antes tenía una empresa de remis, una camioneta de repartos y una ferretería: obsesionado y sin querer delegar, les dedicaba todo su tiempo. Apenas veía a su familia.

Sobre los efectos de la tecnología, Alexander Cieza relató que su vida se vio seriamente afectada por los videojuegos: "Salía de la escuela y empezaba a jugar, no paraba. Pero incluso me afectó tanto en los estudios que estuve a punto de quedar afuera de la secundaria".

Si bien a ninguno le es fácil reconocer una adicción, ciertos hábitos son más difíciles de sacar a la luz para buscar ayuda, como contó un hombre que también realizó el proceso. "Todavía estoy juntando los pedacitos de cara de cuando entré a Celebremos diciendo: 'Hola, mi nombre es Cristian y me recupero de una fuerte adicción a la pornografía y la masturbación compulsiva'", recordó.

"No quiero terminar así"

Walter creció en una familia donde se inculcó la cultura del trabajo. Los logros se ganaban con esfuerzo, por lo que para ganar más cosas, había que esforzarse más. Cuando creció, sobrecargarse en uno o varios empleos no era presión, era parte de su ideología.

"Nunca trabajé menos de 12 horas. Recuerdo que en mi último trabajo en relación de dependencia estaba trabajando un 24 de diciembre. Un compañero de trabajo muy mayor me preguntó cuántos hijos tenía. Yo era joven y le dije que ni siquiera estaba casado", relató Walter.

Sorprendido, el compañero le preguntó entonces por qué había elegido trabajar ese día. "Porque cuando tenga su edad no quiero terminar acá igual que usted", le respondió. Tiempo después, Walter ya estaba en su segundo matrimonio tras un divorcio, siempre pendiente de trabajar para que no faltara nada en casa.

"Tenían que tener las mejores zapatillas, la mejor bicicleta, el mejor auto. No me daba cuenta de que mientras yo pensaba que esa era la forma correcta de vivir, me convertía en un marido y padre ausente", explicó. Así, mientras sus hijos lo buscaban para hablar, él ansiaba descansar antes de volver a salir al trabajo. Incluso rechazaba irse de vacaciones para que no disminuyera el ritmo de actividad.

"Iba camino a mi segundo divorcio. En ese tiempo empecé a ir al grupo para dejar el tabaco, pero dejé de fumar al poco tiempo y estaba decidido a dejar de asistir", recordó.

El programa de Celebremos la Recuperación se basa en los 12 pasos tradicionales de Alcohólicos Anónimos, con un enfoque cristiano en el segundo paso. Los participantes trabajan sobre esto alrededor de un año, acompañados de reuniones semanales, donde se dividen por problemáticas.

Sin embargo, un día se descompensó mientras manejaba un taxi y terminó solo en la guardia del Hospital Italiano. Fue entonces cuando reflexionó que no quería ser esa clase de persona por la que se había esforzado tanto. "Ahí reaccioné. Tenía una adicción al trabajo fuera de mi control y necesitaba ser cambiado", explicó.

Una vez reconocido este problema, Walter debió tomar decisiones drásticas. "Le consulté a mi esposa si estaba dispuesta a que viviéramos de un sólo taxi y de su sueldo. La remisería que manejaba 50 autos, los repartos para bodegas, la ferretería: todo lo vendí".

Con sus ingresos reducidos considerablemente y tras finalizar el proceso, Walter lleva cinco años sin trabajar a límites insalubres. "Fue una decisión sabia, el dinero no es la felicidad. Hoy podría no tener ni salud ni familia. Quería unirme con mis hijos y restaurar mi matrimonio, gracias a Dios fue posible", expresó.

Game Over

La recuperación de Alexander está relacionada al efecto de la tecnología. En su caso se trata de videojuegos, pero él considera que para muchos es difícil notar variaciones, como adicción al celular, la computadora o las redes sociales, porque están inmersos en su uso.

"Realmente era imposible de llevar, no estaba en otra cosa que no fueran los juegos online", explicó. El joven pasaba jornadas enteras en entretenimientos como League of Legends, uno de los juegos en línea más populares de los últimos años.

"No soy de tener amigos y, al contrario del estereotipo, los videojuegos me llevaron a sociabilizar más porque necesitabas comunicación y estrategia con personas que no conocés. Acepté que necesitaba parar cuando quede casi afuera de la secundaria".

Como Alexander asistía a una escuela de la UNCuyo, podía quedar afuera por las cinco materias que se estaba llevando. "Es obvio que hay adicciones que tienen más consecuencias: esto no destruye como la droga, pero en lo personal me estaba haciendo mal y necesitaba un cambio", expresó.

Una vez desinstalados los juegos, estuvo algunos meses asistiendo a Celebremos. "No habían otros casos así, al tiempo volví a jugar de forma moderada. Pero cuando empecé la facultad, los desinstalé otra vez para no regresar a lo mismo", añadió.

Ojos insaciables

La primera vez que Cristian vio pornografía fue en casa de un amigo, cuando tenía ocho años. El vecino le mostró las revistas que había encontrado en la habitación de su padre. Ese fue el primer eslabón de una cadena de "fuerte adicción a la pornografía, a la masturbación y a diferentes conductas sexuales enfermas", en sus propias palabras, que se extendió hasta que tuvo 31.

"A los catorce vi la primera película de tipo hardcore y quedé más comprometido. Llegó un momento en que no podía vivir sin ver algo o estar pensando en eso". En 2012, Cristian reconoció que había tocado fondo. "Era incontrolable, no podía hacer nada. Un amigo me dijo que aceptara que necesitaba ayuda", añadió.

Sin nada más que decir, Cristian empezó a asistir a las reuniones de los viernes. "Tu vida gira alrededor de tu adicción. Te levantás, caminás y vivís con esa idea fija, está permanente. Pero después de admitirlo y empezar ese trabajo, fue una libertad completa. Gracias a Dios me sacó de ese círculo vicioso y ahora llevo más de cinco años limpio", manifestó.

Aún así, Cristian señaló lo difícil de vivir en una cultura sexualizada. "En donde mires hay un estímulo, a cada rato. Es un problema muy común, pero es más gente la que se tapa que la que lo reconoce: todas las estadísticas muestran un consumo increíble de material pornográfico en Internet".

El hombre indicó que la primera recomendación para frenar una adicción es hablar sobre ella. "Ahí comienza la salida, en buscar a alguien con quien expresarse, contar lo que pasa y lo que sienten. Fue así como empecé", aseguró

El proceso, replicado a cientos de países, consiste en una serie de pasos que se estudian en detalle, como la aceptación, el pedido de ayuda, realizar un inventario moral para encontrar las fallas y luego admitirlas a otros o reparar los daños causados.