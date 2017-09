Miguel Fortunato: "Genaro no era un tipo violento"

Familiares y amigos de Genaro Fortunato, el rugbier que murió el sábado último tras ser atropellado por su pareja en San Rafael, se reunieron hoy en el kilómetro cero de esa ciudad mendocina para recordarlo.

"Estamos acá para que vean quién era Genaro. Era un tipo noble y derecho, no era violento, era un sol, educado en la concepción del rugby. Un loco divino", describió ante los medios de prensa Miguel Fortunato, el papá del joven fallecido.



Este mediodía, los allegados al joven rugbier realizaron un minuto de silencio para "apoyar a la familia" y efectuaron pedidos "para hacer un duelo tranquilos", dijo un amigo elegido como orador del pequeño acto.



La concentración de este viernes no fue un pedido de justicia dado que la fiscal de la causa, Graciela Rossi, detuvo el mismo día y mandó a prisión a Julieta Silva (29), pareja de Fortunato (25) y caratuló la causa como "homicidio doblemente calificado por el vínculo de pareja y su comisión por alevosía", que prevé prisión perpetua.



"Lo que prima son las cosas que científicamente se pueden probar. Soy ingeniero, no tengo imaginación, sólo existe lo estrictamente probable. No soy técnicamente el indicado para decir nada; tengo todavía mucha bronca, y seguramente no sería objetivo", admitió el padre.



Según afirmó, su hijo "nunca había peleado, no era violento, no tenía una relación violenta".

El hombre remarcó que jamás lo vio agresivo y destacó en alusión a todos los presentes: "Genaro era esto, un montón de amigos".



Asimismo, dijo saber que espera una nieta de su hijo fallecido y su anterior novia, Agostina Quiroga, y dijo que esa situación le "devuelve las ganas de vivir".



De la concentración de hoy también participaron jugadores de rugby y dirigentes del Belgrano Club, donde jugaba el joven fallecido.



El hecho ocurrió el sábado último alrededor de las 5, cuando Genaro y Silva se encontraban en el boliche "La Mona", ubicado en Hipólito Irigoyen y El Chañaral, en el sur de San Rafael .



Según atestiguó un cuidacoches del lugar, el joven mantuvo una discusión en la puerta con la pareja, quien luego se retiró sola en su auto Fiat Idea y posiblemente, tras tocarlo con el auto, cayó al piso.



Según ya determinó la fiscal, Silva recorrió unos 150 metros, luego dio una vuelta en 'U' y regresó, momento en que "le pasó por encima" cuando el muchacho se encontraba sobre el asfalto.