Julieta Nair Calvo, tras el primer beso de #Flozmín

Luego de la esperada escena del beso de #Flozmín en Las Estrellas, Julieta Nair Calvo (Jazmín) dio todos los detalles sobre cómo prepararon la escena con Violeta Urtizberea (Florencia). “Se vio lo que queríamos mostrar, que es la relación de amor”, dijo.

“Ninguna de las dos somos gays, no tenemos el prejuicio, pero no estamos acostumbradas a besar a una mujer y encima somos amigas, entonces fue raro, pero creo que se vio lo que queríamos mostrar, que es la relación de amor”, confesó en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

En entrevista con el ciclo radial Por Si Las Moscas, la actriz reveló que “obviamente lo charlamos mucho, es algo que estuvimos hablando mucho con Viole, proponemos y trabajamos mucho entre las dos”. “Esta, además, era la última pareja que faltaba que se dé un beso, después de mucho amague, nosotras queríamos también que se besen de una vez”, admitió.

Asimismo, señaló que “cuando nos enteramos que venía la escena del beso nos mandamos mensajes, y lo charlamos mucho, porque no se ensaya eso, entonces tenía que salir de una”. “Buscamos que todo en ese lugar transmitiera el amor tan puro que comparten Flozmín, entonces buscamos que todo en la escena, la música, los movimientos, las caras, reflejaran el amor puro”, destacó en nota con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

En este sentido, analizó que “creo que mostrar estos amores en la televisión, de una manera tan simple, sin el cuestionamiento de si es hombre o mujer, eso ayuda a comprender que es mucho más simple de lo que lo entendemos”. Así, relató una emocionante anécdota que le sucedió al salir de Pol-Ka: “Encontré una chica en la puerta de Pol-Ka que me contó que la novela es el único punto de encuentro con la familia, que no la acepta por ser gay”. “Ese es mi premio, porque yo soy actriz porque quiero comunicar y si algo de lo que hago, sirve para modificar para bien la vida de alguien en la vida real, me parece fantástico”, resaltó.

Por último, se refirió a las repercusiones de la pareja que interpreta junto a Violeta Urtizberea en el público y subrayó que “nos tomó por sorpresa, no esperábamos tal revuelo, pero estamos muy contentas, chochas, siento que somos la voz de un montón de chicas que no se pueden visibilizar”. “Lo hermoso es que decidimos contar esto desde el amor, y en todas sus formas, la pareja de Flor y Jazmín no es más que eso, dos personas amándose”, cerró.