Las confesiones sexuales de Silvina Escudero

Tal como lo hicieron Belén Pouchan y Daniela Cardone, esta vez Silvina Escudero fue la que aceptó responder el cuestionario hot de Ulises Jaitt en El Show del Espectáculo, y habló de fantasías, tríos, masturbación, entre otros temas sexuales.

Si bien la bailarina dijo que le gusta el sexo en la cama y a la noche, reveló otros lugares con los que fantasea a la hora de tener relaciones. “Me gustaría hacerlo en un ascensor, el bosque, la ruta no es raro para tener sexo. Me queda pendiente hacerlo en un avión“.

Por otra parte, aseguró que vale incluir “jueguetes sexuales“, pero que en su caso no le van los tríos: “Ni loca”, aseguró la morocha que lleva seis meses de novia, por lo que no practica la “autosatisfacción en lo más mínimo. Estoy siempre con mi pareja”.

Escudero también contó que debutó a los 18 años con un novio que le esperó un año. Además aseguró que nunca fue infiel, ni perdonaría una infidelidad, y que nunca le ofrecieron plata por sexo, aunque sí quisieron regalarle “un Rolex rosa con mis iniciales, y no lo acepté“.

Sobre el final, Silvina habló sobre el tamaño del miembro masculino. “no importa, importa el tamaño del corazón. Lo espiritual supera lo físico”, señaló, y luego esbozó sus candidatas por si decidiera estar con una mujer. “Rocío Guirao Díaz es una bomba. Si tengo que elegir una mujer me quedo con ella. Noelia Marzol y Karina Jelinek son una bomba también”.