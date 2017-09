Nicole Neumann, furiosa tras las críticas

Nicole Neumann está viviendo un romance con Facundo Moyano, con quien se encontró en Madrid para dar rienda suelta a su pasión. Sin embargo, la modelo no dejó pasar las críticas que recibió en la red y explotó de furia.

Desde que se conoció el incipiente romance entre Nicole y Facundo Moyano, muchos se volcaron a las redes a opinar sobre el tema. Pero luego de que trascendieran fotos donde se los ve a los besos en Madrid, las críticas se hicieron más fuertes, y muchos recordaron que la modelo criticó a Carolina “Pampita” Ardohain cuando ésta viajaba con Juan “Pico” Mónaco a Miami, dejando a sus hijos con su papá, Benjamín Vicuña.

Primero llegó la crítica sutil de su ex y padre de sus hijas, Fabián Cubero. “Que disfrute y yo me ocupo de mis nenas. Cada uno es consciente de lo que hace, tiene derecho a hacer su vida. Mi cabeza está puramente volcada en mis nenas, que son las que necesitan que estén a su lado“, dijo Poroto en Infama.

Tras esas declaraciones, Nicole tuiteó: “Lástima que no tuiteo mi minuto a minuto ¿Debería? Parece que sí”. Y agregó: “¿Qué es mejor? ¿Que se te relacione con varios nombres (¿cuánto tiempo?) o con uno sólo que se adapta a TUS tiempos? Manejalo”.

Lástima que no twiteo mi minuto a minuto…..deberia???…parece que si — Nicole Neumann (@nikitaneumann) 14 de septiembre de 2017

Que es mejor que se te relacione con varios nombres (cuanto tiempo?!!!?) O con uno solo que se adapta a TUS tiempos….manejalo — Nicole Neumann (@nikitaneumann) 14 de septiembre de 2017

Luego de que trascendiera su foto con Moyano en Madrid y posteriores críticas, expresó en la red: “Juzgar porque viajo por tercera vez sola en ocho años desde que nació mi primera hija y nunca antes de los dos años de cada uno?! En serio esto?! El finde que están con el papá??”.

“Este año ya viajaron conmigo a Punta del Este, Salta y Miami… me separé hace cinco meses y después de un año de crisis, no puedo conocer a alguien?”, planteó.

“Voy a empezar a tuitear mi minuto a minuto con mis hijas así suman horas y dejan de hablar huevadas, yo no vivo para el afuera ni para mostrar”.

Por último, sacó cuentas y dijo: “Trabajo desde los 12, siempre viajando por trabajo, en 9 años es mi tercer viaje de cuatro días por placer (fuera plan familiar) saquen promedios! Gracias y sean felices juzgando! Que vida pobre, aburrida e ignorante”, concluyó furiosa.

Juzgar xq viajo x 3 vez sola en 8años dsd q nació mi 1er hija y nunca ants de los 2 años de c/1?!En serio esto?!el finde q están c’el papá?? — Nicole Neumann (@nikitaneumann) 15 de septiembre de 2017

Este año ya viajaron conmigo a Punta del Este,Salta y Miami…..me separe hace 5 meses y dps de 1 año de crisis,No puedo conocer a alguien? — Nicole Neumann (@nikitaneumann) 15 de septiembre de 2017

Voy a empezar a twitear mi minuto a minuto c’ mis hijas así suman horas y dejan de hablar huevadas,yo no vivo para el afuera ni p’ mostrar — Nicole Neumann (@nikitaneumann) 15 de septiembre de 2017

Trabajo dsd los 12 ,siem0re viajando x trabajo,en 9 años es mi 3 viaje de 4 días x placer(fuera plan fliar)saquen promedios!!!!!Gs y sean fe — Nicole Neumann (@nikitaneumann) 15 de septiembre de 2017

Felices juzgando!que vida pobre,aburrida e ignorante — Nicole Neumann (@nikitaneumann) 15 de septiembre de 2017

Si bien las aguas están calmas entre Pampita y Nicole, el público no olvida y le recordó a la rubia cuánto criticó a la jurado del Bailando cuando ésta viajaba con Pico Mónaco, dejando sus hijos con Vicuña.

En noviembre de 2016, Nicole y Sabrina Rojas estaban en el Bailando y ambas habían quedado enfrentadas en el teléfono. En ese momento, Pampita y la rubia habían chocado en plena pista. La jurado había dicho que entendía el cansancio de Rojas porque tenía dos hijos pequeños.

En respuesta, Neumann dialogó con Ángel de Brito y dijo: “Soy madre de tres, y nunca me voy de vacaciones sin mis hijas, soy una madre bastante abocada. Nunca corté, hace ocho años que soy madre, madre, madre. Me cuesta no estar a la hora de la comida, a la hora que se duermen, a veces no las puedo levantar para ir al colegio y las levanta solo Fabián y eso lo sufro”.

El punto es que la vida la puso en el mismo lugar que Pampita y que en su momento criticó y los usuarios de Twitter no se la dejaron pasar.