Papá de Alan: “Lo perdono a este señor y no quisiera estar en sus zapatos”

“La justicia divina existe”, aseguró Andrés, el padre de Alan Villouta luego de que este viernes el juez de Garantías David Mangiafico confirmara la prisión preventiva del empresario Alejandro Verdenelli en la modalidad domiciliaria.

El magistrado, además, mantuvo la carátula de homicidio simple con dolo eventual y decidió aumentar la fianza que deberá pagar el empresario, que ahora ascenderá a los dos millones de pesos.

“Lo perdono de corazón a este señor y no quisiera estar en sus zapatos. Dios me decía en mi corazón que no está perdido quien pelea. Estamos tranquilos y confiamos en la justicia divina”, refirió Andrés Villouta.

El hombre, acompañado por sus familiares, amigos y compañeros de Alan agradeció el apoyo incondicional de los vecinos y la sociedad toda y manifestó que “una vez más es posible confiar en la justicia”.

El padre de Alan junto a otro de sus hijos

“No quiero que nos abandonen y ruego que nos sigan acompañando. El próximo 26 de septiembre, a un mes de la muerte de mi hijo, haremos una marcha en su honor e invitamos a todos los que puedan que se acerquen a acompañarnos. Será desde la Casa de Gobierno hasta la Fiscalía”, manifestó.

Andrés junto a familiares y amigos

Pedido de compromiso a la sociedad

En el medio del festejo, Alejandro Castelazzo, pastor amigo de la familia, instó a que todos aquellos que tengan datos para aportar se acerquen por la fiscalía y lo hagan.

“Esto continúa, sigue la investigación y sería bueno que todos los que estuvieron en el lugar y vieron algo se acerquen y lo digan, hoy cualquier prueba es contundente y todo sirve”, aseguró.

Desde lo legal, el abogado querellante, Facundo Garnica, manifestó que la resolución del juez fue impecable, “reconoció los pedidos de la querella y elevó el monto de la fianza a 2 millones de pesos. Además, Mangiafico resolvió embargar al empresario por otros $2 millones”.

De este modo y en concidencia con el fiscal Carlos Torres, el juez descartó que haya peligro de fuga y confirmó la prisión domiciliaria para Verdenelli.