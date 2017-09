Video: la aparición de serpientes causa terror en Maipú

Los reptiles surgieron tras tareas de desmalezamiento. Recomiendan no tocarlas ni matarlas.

Vecinos de Russell en Maipú se encuentran alarmados por la aparición de serpientes en la zona. Los reptiles surgieron luego de que el Departamento General de Irrigación iniciara trabajos de desmalezamiento en los márgenes de los causes de riego. Aunque se trataría de culebras ratoneras, desde Zoonosis de la comuna recomiendan no tocarlas, ni matarlas y combatir las alimañas de las que se alimentan.

"Las muestras que recibimos en el laboratorio son de culebras que son inofensivas y muy beneficiosas para el medio ambiente porque controlan plagas y roedores", indicó el veterinario Lucas Sbriglio del departamento de Zoonosis de Maipú.

El espécimen en cuestión fue atrapado por un verdulero que lo encontró en su local y puesto a disposición del área de control animal. Pero distinta fue la reacción de otros lugareños que sorprendidos por la presencia de la serpiente decidieron tomar una decisión drástica y ultimarla por crearla peligrosa.

"Estábamos trabajando cuando apareció la víbora entre mis piernas, medía unos dos metros. Decidimos matarla porque los dueños de la casa tienen una bebé y juega en el pasto. No sabíamos si era venenosa", contó José, un albañil que mató a otro reptil de iguales características al día siguiente.

A pesar de tratarse de un distrito rural donde abundan las fincas, los vecinos afirmaron que no se suelen ver serpientes, "se sabe que andan por acá, pero no se muestran fácilmente", comentó Alejandro Sánchez, quien decidió tomar imágenes. Aunque no realizó la denuncia a Zoonosis.

"En una tarde vimos dos, una de color primordialmente rojiza y otra amarronada, contó.

Por su parte, el veterinario señaló: "El ser humano al trabajar sobre terrenos que han sido fincas hace muy poco, hace que esa actividad antrópica comienza a verse más cuando hay movimiento de suelo. Además comienza la época primaveral donde los reptiles salen de su letargo invernal".

En tanto afirmó que en la serpiente de la fotografía sería una culebra y no una víbora, que son muy venenosas y se caracterizan por poseer un par de colmillos largos y huecos en la parte delantera de la mandíbulas superior.

En Mendoza hay dos especies de venenosas autóctonas, la Yarará Ñata y la Coral.

La serpiente no fue denunciada a zoonosis, pero según obervaron los veterinarios en esta foto no sería peligrosa.

La caza indiscriminada

"Lamento mucho que pase estos reptiles, tienen muy mala prensa pero son más beneficiosas de lo que se saben", reflexionó.

En caso de encontrarlas no hay que no tocarlas, ni matarlas. "Estos animales consumen roedoresy si parecen es porque probablemente haya alimento. Lo que hay que combatir es la basura y poner orden, no a la serpiente en sí", aclaró.

Las serpientes peligrosas son robustas y cortas como la yarará blanca que vive en el pedemonte y en zonas rurales; la yarará ñata que es aún más corta y la coral que mide unos 90 centímetros se caracteriza por presentar anillos completos.

En tanto, las menos peligrosas son más delgadas y largas. Pueden llegar a medir dos metros, como la falsa coral y culebra ratonera.

Donde recurrir si muerden

El director de Ambiente de Maipú explicó que en el caso de mordeduras hay que recurrir al hospital. "En cualquier nosocomio se activará la alarma y se derivará al hospital Lencinas donde se encuentran los sueros antiveneno ofídicos", dio cuenta Luis Lucero.

La víctima debe hidratarse, no debe intentar succionar el veneno ni hacer un torniquete. Lo único que puede hacer es lavar la herida con agua y jabón.