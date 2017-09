Marilyn Manson, en pie de guerra contra Justin Bieber

Todo surgió luego de la aparición de una remera en la que se ve la cara de Manson y una frase, creada por Bieber, lo que no le cayó nada bien al rockero.

Marilyn Manson se encuentra en plena vorágine promocional de su nuevo disco, Heaven upside down. En una entrevista para hablar de su nuevo trabajo, Manson aprovechó para arremeter contra Justin Bieber, al que llamó "pedazo de mierda".

La relación entre las dos estrellas se recrudeció cuando el pasado mes de julio el ídolo del pop empezó a vender (por 200 dólares) camisetas de Manson con su propio nombre, asegurando que el reverendo del metal le había dado permiso para reinterpretar sus viejos diseños.

Después de que su imagen fuese usada (supuestamente sin su consentimiento) en la mercancía promocional del Purpose tour de Justin Bieber en 2016, Manson tuvo algunas palabras no tan favorables para el mayor galán de la música pop como resultado de una interacción no tan favorable en un local de Los Ángeles.

El rockero, cuyo décimo álbum de estudio está a punto de salir el próximo mes, le recordó el encuentro a Billboard, "Me encontré con él en un bar de lujo donde va una gran cantidad de celebridades -una palabra que desprecio decir-. Vi a una niñita con un sweater rosa y el cabello rubio, resultó ser Bieber".

El astuto cantante prosiguió, "Me siento y digo, 'Hey, así que usaste mi camisa y todo en el escenario'. Era una de esas personas toconas que te golpeaban cuando hablaban, y él se acerca a la altura del pene, y luego dice, 'Te hice relevante de nuevo'".

De la interacción, el cantante de Dope Show también dijo a Consequence of Sound, "[Bieber] fue un verdadero pedazo de mier** ya que tuvo la arrogancia de decir eso".

El oscuro y tempestuoso cantante reveló, "Al día siguiente, le dije que iría a su prueba de sonido en el Staples Center para cantar The Beautiful Peoplejuntos", dijo Manson. "Se creyó que iba a ir porque [Bieber] era así de estúpido".

Lo curioso del choque de egos es que Bieber subió por entonces una foto en la que aparecía haciéndose un selfie con Manson.

Más de un año ha pasado desde que el cantante canadiense vendió una camiseta de Fear of God con la cara de Manson por 195 dólares, junto con el nombre de Bieber y la frase "Bigger than God" en la parte de atrás.

En ese momento, el diseñador de la marca, Jerry Lorenzo, publicó un Instagram agradeciendo "@marilynmanson por firmar en la camiseta. El diseñador también escribió, "Gracias por comprender nuestro enfoque y la re-interpretación de su visión".

Sin embargo, el rockero gótico le dijo a Billboard que tal conversación nunca sucedió. Manson indicó que la marca le dio dinero y no terminó siendo una batalla legal.

El cantante afirma, "Pero fue bonito que no tuviera que demandar a su compañía por hacer las camisas que llevaba con su nombre y mi cara en ellas. Sólo toma tantos dólares como quieras. Así que fue un doble 'jó**te', pero no habría sucedido si él no hubiera dicho, 'Te hice relevante de nuevo.'"

Fuente: E!