Reportaron una segunda bomba en el metro de Parsons Green

Las autoridades estarían desactivando un segundo explosivo hallado en la estación de Parsons Green, en Londres, según los reportes citados por el diario Express.

Según ha indicado en su cuenta de Twitter la corresponsal del diario 'Daily Telegraph', Nicky Harley, la Policía ha comunicado que "está desactivando una segunda bomba".

Police say they are deactivating second bomb pic.twitter.com/9v9SkynFVA