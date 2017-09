Cristina: "Me decían yegua, puta o montonera"

En la entrevista realizada en Infobae con Luis Novaresio, la ex presidenta Cristina Kirchner defendió que durante su gobierno había libertad de expresión con una frase filosa. "Me decían que era yegua, puta o montonera", sostuvo y comparó que en la gestión actual, con Mauricio Macri, un joven fue detenido un mes por un twit.

"Durante mi gobierno hubo una libertad absoluta en Argentina. Se podían pegar afiches contra un periodista o poner que yo era yegua, puta o montonera. Y en las movilizaciones a la Plaza de Mayo vi carteles conmigo colgada, ahorcada, y nunca se reprimió a nadie", afirmó la candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana.

Y continuó: "En las redes sociales me agraviaban y me amenazaban. Ahora el que dice algo del presidente, lo meten preso. En mi gobierno había una profunda libertad. Ahora un chico estuvo un mes preso por un Twitter. ¿Qué tendría que haber hecho yo?".

"A mí me insultaban, llegaron a decirme que era mentira que mi marido estaba muerto adentro de un cajón. Cualquier cosa dijeron de mí. A mí me decían yegua, puta y montonera y no metimos presa a nadie. Hoy meten preso a un pibe por un Twitter, la gente tiene miedo", aseguró la ex Presidente.