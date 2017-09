Facundo Moyano habló del viaje a España, donde está Nicole

Antes de partir a España, donde ayer también viajó Nicole Neumann generando una polémica con Fabián Cubero, Facundo Moyano dio algunos detalles al respecto.

El diputado, que también es presidente de la Mutual de los Trabajadores de Peajes y afines, aseguró que el costo del viaje lo pagó este sindicato. “Es un viaje de trabajo, lo hago de manera oficial. Tengo una reunión con el embajador de España, hay una agenda compartida con la gente de desarrollos viales e Indra”, precisó.

Sin embargo, el político no quiso responder sobre si se va a encontrar con la modelo. “El viaje tiene que ver con mi actividad pública. Tengo una vida privada, no tengo por qué aclarar con quién estoy, ni estoy con alguien por la fama de esa persona. Soy una persona pública y rindo cuentas por mi actividad pública, que es la de diputado“, aseguró.

“No hay nada que mostrar ni que ocultar, podemos ir al cine, a cenar, no voy a tener una cita en el sótano“, agregó Moyano sobre la relación con Nicole, y concluyó: “No me operé la nariz, tampoco soy homosexual, aunque si lo fuera no tendría nada malo“.