Así quedó el brazo de la mujer policía atacada por un pitbull

La mujer policía de Investigaciones que fue atacada este jueves por un pitbull durante un allanamiento en el barrio Bicentenario de Godoy Cruz recibió el alta médica después de que le realizaran las curaciones correspondientes. Sin embargo, por la gravedad de las lesiones, las marcas quedarán.

El can de potente mandíbula la atacó minutos después de que la División Robos y Hurtos ingresara a la una propiedad de la manzana C en búsqueda de un señalado asaltante. Sin embargo, este sujeto, acusado de un asalto resonante, no se encontraba en el inmueble. Tenían el dato de que paraba en esa casa pero resultó negativo.

Mientras requisaban la vivienda, el perro se lanzó contra mujer policía, casi sin darle tiempo a reacción. Le mordió el antebrazo izquierdo y no la soltaba. Sus compañeros reaccionaron y tuvieron la intención sacrificar el can con sus armas reglamentarias, pero el dueño se interpuso y pudieron quitarlo. La situación que se vivió, describieron fuentes consultadas por El Sol, fue tensa.

Los testigos señalaron que la inspector perdió mucha sangre y que a los pocos minutos la llevaron a un centro de atención médica. Le aplicaron varios puntos de sutura en la Clínica Francesa y volvió a su casa.

La causa quedó en manos del fiscal de Godoy Cruz Lauro Monticone, quien ordenó secuestrar el can y llevarlo a Zoonosis, mientras iniciaba una causa por las lesiones causadas a la miembro de la fuerza.