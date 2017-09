Eliminatorias: los partidos de la última fecha serán en simultáneo

La FIFA dispuso mediante un comunicado que todos los partidos de la última fecha de la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial de Rusia 2018 se disputarán en simultáneo, en una medida que para la máxima entidad resulta “imprescindible para terminar con éxito las eliminatorias”. Así las cosas, el martes 10 de octubre se disputarán los siguientes partidos en los horarios que figuran a continuación:

Horario:

18.30 Colombia, Ecuador y Perú

19.30 Bolivia, Paraguay y Venezuela

20.30 Argentina, Brasil, Chile y Uruguay

Partidos:

Brasil vs Chile (San Pablo)

Paraguay vs Venezuela (Asunción)

Uruguay vs Bolivia (Montevideo)

Perú vs Colombia (Lima)

Ecuador vs Argentina (Quito)