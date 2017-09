Toda la información sobre la venta de entradas para Rusia 2018

Este jueves salieron a la venta los tickets para el Mundial de fútbol. Aunque Argentina aún no está clasificada, estos son los detalles de la misma.

La Copa del Mundo ya se palpita por los hinchas de todo el mundo. Aunque la mayoría de las selecciones todavía no se clasificaron para el certamen, el Mundial es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, un espectáculo en sí mismo que llama la atención hasta de personas que quizá no son tan fanáticas del fútbol. Este jueves salieron a la venta las entradas a través del sitio web de la FIFA (único canal de ventas oficial) y a continuación detallaremos todo lo que debes saber para poder comprar tus tickets y alentar a las estrellas de todo el mundo.

Desde el 14 de septiembre hasta el 12 de octubre está abierta la primera fase de ventas que es a través de un sorteo aleatorio. Quien desee aplicar para las entradas de la Copa del Mundo debe hacerse un usuario en el sitio web de la FIFA e ingresar al menú de selección de entradas en el que aparecerán desplegados los 64 partidos del Mundial.

Lógicamente, encuentros como el inaugural y la final del 15 de julio son los que más demanda tienen de ingresos. Se pueden elegir hasta cuatro entradas por persona para cada partido y los pasos siguientes son completar un formulario de datos personales y cargar los datos de una tarjeta de crédito para efectuar el pago en caso de que las entradas sean otorgadas.

El 12 de octubre se cierra la primera fase de ventas y antes de que comience la segunda parte, que será por orden de solicitud ("First come first served") a quienes hayan sido beneficiados en el sorteo la FIFA les informará por mail que ya tienen sus entradas para la Copa del Mundo.

A partir del 16 de noviembre y hasta el 28 de ese mes el formato es diferente: hay que pasar por eternas "filas virtuales" para poder ingresar al menú de elección de entradas y el sistema da 10 minutos para hacer todo el procedimiento (incluido el pago). Es importante contar con una tarjeta de crédito autorizada para hacer gastos internacionales y también, para no sufrir desilusiones, llamar a la entidad emisora del plástico para avisar que se harán compras por Internet con el fin de evitar que la operación se caiga por un pago rechazado.

El sistema de FIFA.com suele colapsar y generalmente, al ingresar al menú, los partidos más atractivos ya no tienen entradas disponibles, pero el secreto está en la perseverancia. Quien realmente quiera comprar tickets por esta vía deberá estar la mayor cantidad de horas al día conectado en el sitio de FIFA refrescando el sitio constanemtente hasta poder ingresar y encontrar las entradas para el partido deseado.

Entre el 5 de diciembre de 2017 y el 31 de enero de 2018 habrá otra fase de sorteo aleatorio y a partir del 13 de marzo hasta el 3 de abril una nueva etapa de compra directa. Finalmente, desde el 18 de abril hasta el día en que finaliza la Copa del Mundo estará disponible la "fase de última hora", también de compra directa.

Fase de Ventas (1)

Selección Por Sorteo Aleatorio (1) 14 septiembre 2017 - 12 octubre 2017

Por Orden de Solicitud (1) 16 noviembre 2017 - 28 noviembre 2017

Fase de Ventas (2)

Selección Por Sorteo Aleatorio (2) 05 diciembre 2017 - 31 enero 2018

Por Orden de Solicitud (2) 13 marzo 2018 - 03 abril 2018

La Fase de Última Hora 18 abril 2018 - 15 julio 2018