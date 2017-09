Familiares de Genaro señalan que la marcha "no será por motivos violentos"

Este viernes se realizará una manifestación por el joven que murió arrollado y la principal acusada es su novia. No quieren que el debate generado por el hecho se mezcle con la causa.

La muerte de Genaro Fortunato en San Rafael generó un debate público que llevó a un enfrentamiento por distintas posturas relacionadas con los pedidos de justicia, los asuntos personales relacionados a la causa e incluso la violencia de género. Algunas publicaciones en las redes sociales llegaron al punto de felicitar a la acusada que tiene la causa Julieta Silva.

En medio de ese panorama, sus seres queridos organizaron una marcha para este viernes al mediodía, con el objetivo de pedir justicia por el joven rugbier. Aclararon que no hay intenciones de generar debate contra alguna postura o entidad, sino que la intención es mantener vigente el caso de Fortunato.

Gonzalo Altamiranda, presidente del Belgrano Rugby Club, donde jugaba la víctima, indicó que la convocatoria está abierta a todo el que quiera recordarlo. “Hay muchas opiniones personales, nosotros como amigos queremos que el apoyo hacia Genaro continúe vigente; estamos contentos por cómo se viene manejando la Justicia”, precisó.

De hecho, el evento en Facebook describe el mismo propósito para la manifestación: “Sin intenciones de molestar a los demás, sino con el deseo de expresar nuestro cariño con él. Los convocamos para apoyar a sus amigos y familiares. Confíamos en quienes tienen la difícil tarea de impartir justicia”.

Por el momento, Julieta Silva, de 30 años, se encuentra en prisión con resguardo de integridad física desde el martes. La fiscal Andrea Rossi la imputó por homicidio agravado por el vínculo y por alevosía y rechazó el pedido de prisión domiciliaria.

Los testigos señalan que Silva atropelló con intención a Genaro luego de una pelea. “Para todos fue un duro golpe, es difícil querer recordarlo mientras nos levantamos”, expresó Altamiranda.

Por su parte, el padre del joven, Miguel Fortunato, indicó que intenta mantenerse apartado de las declaraciones, la polémica y los detalles de la Justicia. “Todo nos hace un agujero, lo llevamos como podemos. No miramos las noticias sobre el tema”, sintetizó.

Respecto a lo ocurrido y su repercusiones, el progenitor manifestó su preocupación por la violencia que presenta la sociedad. “Me preocupa que esté desquiciada, que se genere violencia, que todo se resuelva de una manera que no me gusta. Esto es un problema de educación que va a tardar mucho en resolverse”.

El padre de Genaro no tenía contacto con Silva, pero aclaró que el embarazo de la ex novia del joven se produjo cuando aún no estaba de novio con quien está hoy tras las rejas. “Genaro concluyó la relación; la chica quedó embarazada y él se hizo cargo. La nueva relación empezó tres meses después de eso”, relató.

Ahora, Silva no se encuentra en pabellón común. La fiscal solicitó que no la ingresaran con las demás internas por cuidado. Desde el Servicio Penitenciario indicaron que las demás reclusas no manifestaron tener algún problema con ella, pero que aún así sólo está en la celda con otras dos internas. En los próximos días puede que pase a uno de los pabellones.

De acuerdo con la investigación que lidera la fiscalía, la mujer embistió a Genaro a la salida de un boliche con su Fiat Idea y luego giró en U y volvió a atropellarlo, causándole una fractura de cráneo que acabó con su vida a los pocos minutos.

La imputada ingresó al penal el martes, donde se le realizó una evaluación psicológica y médica. Al principio lloraba, pero en las siguientes horas se fue calmando. Un día después, su padre y una hermana la visitaron. Ahora el Servicio Penitenciario inició los trámites para que sus dos hijos también puedan visitarla.