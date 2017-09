Video: motochorros arrebataron una cartera con $600 mil

Un matrimonio sufrió el robo de 600 mil pesos por parte de "motochorros" en Recoleta, tras haber retirado el dinero de un banco y tomar un taxi hasta ese barrio porteño, y denunció que el conductor del coche de alquiler lo "entregó" a los delincuentes.

Fuentes policiales informaron hoy a DyN que el episodio ocurrió el jueves último, poco antes de las 16.30.

La pareja extrajo 600 mil pesos de una sucursal bancaria ubicada en el microcentro porteño, lo colocó en una mochila y decidió tomar un taxi, con el fin de dirigirse a su vivienda, situada en el cruce de las calles Rodríguez Peña y Posadas.

"En el microcentro ahora no se puede entrar con vehículos (particulares) y no se puede tomar un taxi cerca. Salimos caminando, hicimos cuatro cuadras y tomamos un taxi al azar", relató hoy una de las víctimas, identificada como Clodomiro Carranza, en diálogo con el canal Todo Noticias (TN).

El hombre expresó que, al analizar el episodio del robo junto a su esposa poco después de haberlo sufrido, se percató de que el conductor del coche de alquiler tenía "una actitud muy sospechosa", porque usaba "dos celulares".

"Yo no los vi (a los teléfonos en ese momento) porque venía hablando de negocios. Ella (por su esposa) vio que, en el volante, (el taxista) tenía dos celulares", precisó.

Carranza le pidió al conductor que los trasladara hasta el cruce de las calles Rodríguez Peña y Posadas. "El tipo sale al revés. Le digo: '¿Vos no conocés (la Ciudad de) Buenos Aires?'. Me dice: 'Me equivoqué'. Para mí, tenía un teléfono abierto el tipo", especuló.

Cuando llegaron a la intersección de calles indicada, la mujer se bajó del automóvil con la mochila, mientras su esposo pagaba el viaje.

De inmediato, una motocicleta se detiene de manera abrupta delante del taxi y uno de los ocupantes desciende a gran velocidad, para quitarle de manera violenta la mochila y escapar junto a su cómplice.

"Yo le pedí (a los gritos) al tipo (por el taxista): "Subime que lo seguimos". El (no accedió) miró para el otro lado (y arrancó). No miró por el espejo (retrovisor), nada de nada (y se fue)", contó el hombre.

Carranza, poco después del robo, obtuvo imágenes de las cámaras de seguridad de un edificio lindante con su vivienda y las llevó a la Policía.

"Tengo un video de muy buena calidad que se lo pasé a la Policía. Llamé a la gente del consorcio (de propietarios) del edificio vecino, para que me dieran la autorización. Me la dieron, llevé el video a la Policía y le dije: 'El que me entregó fue el taxista'", sostuvo por último.

Intervinieron en el caso agentes de la comisaría 17 de la Policía de la Ciudad y la investigación judicial quedó a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 25.