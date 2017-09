¡Todo mal! Los dardos venenosos entre Nicole y Cubero

La separación en buenos términos entre Nicole Neumann y Fabián Cubero comienza a resquebrajarse. Así como en un principio ambos se dedicaban palabras de respeto y amor a pesar de la ruptura, ahora empezaron a lanzarse dardos venenosos a través de los medios.

Es que la modelo partió rumbo a España, para supuestamente encontrarse nuevamente con Facundo Moyano, pero lejos de los flashes de la Argentina, y el futbolista no se quedó callado. “Que disfrute y yo me ocupo de mis nenas. Cada uno es consciente de lo que hace, tiene derecho a hacer su vida. Mi cabeza está puramente volcada en mis nenas, que son las que necesitan que estén a su lado“, dijo Poroto en Infama.

“Yo viajo por futbol, por trabajo, me dedico de lleno a mis nenas porque en mi cabeza, y creo que lo más conveniente para ellas, es tenerme cerca. Los viajes de placer los dejaré para un futuro“, agregó en clara referencia a su ex, y luego lanzó el golpe final al referirse al romance con el Diputado: “Yo creo que no lo tendrían que haber mantenido público, pero uno no puede esperar que la otra persona resuelva como resuelve uno. Yo tengo otra prioridad en mi cabeza, que es estar volcado al ciento por ciento a mis hijas. Ellas no están preparadas para verme con ninguna pareja“.

Pero Nicole no se quedó en el molde, y cuando la consultaron por los dichos de su ex marido, arremetió con ironía: “Hablo más con mi psicólogo. Y yo no salí de la mano con nadie. Y de última, de mí se habla de una sola persona, ¿no? ¿De él se habla de muchas mujeres?“.

Cubero habló con @Infama y sostuvo que, por sus hijas, Nicole tendría que haber mantenido su relación con Moyano en secreto pic.twitter.com/gepRqYqoiV — América TV í ½í³º (@AmericaTV) 13 de septiembre de 2017