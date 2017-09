Un político se equivocó de grupo y confesó delitos en WhatsApp

El concejal de La Laguna, en Canarias, quien envió una serie de mensajes de contenido sexual y machista a un grupo de mensajería instantánea donde había dirigentes del Partido Socialista (PSOE) de la región.

Zebenzuí González fue el responsable de escandalizar no sólo a La Laguna, sino al resto del país luego de que se hicieran públicos sus mensajes. "Yo a follar. Jejeje. Con empleadas que pongo yo y enchufo en el ayuntamiento". El mensaje fue transmitido de manera automática al grupo "PSOE Comarca nordeste". Y el edil no hizo a tiempo a borrarlo. Un minuto después de haberlos lanzado irresponsablemente, percibió su grosero error.

"Perdón. Me equivoqué de grupo", remató González, quien en el chat estaba identificado como Zeben Concejal PSOE. Pero el daño ya estaba hecho y la captura de pantalla comenzó a viralizarse por todo España.

Pero no sólo hace referencia sexual al afirmar que mantiene relaciones con sus subordinadas, sino que también da cuenta de su machismo explícito al decir: "Y después hacer campaña por frikis". Ese mensaje está dedicado a dos compañeras del partido conocidas por ese sobrenombre.

Cuando los mensajes se hicieron públicos y eran imposibles de frenar, González fue convocado de urgencia a una reunión con la concejala María José Castañeda, también del PSOE. Luego de esa reunión, en la que también participaron otros dirigentes partidarios, se decidió cerrar ese grupo y eliminar los mensajes. Tarde.

En un comunicado, precisa que las frases "están absolutamente sacadas de contexto y no se ajustan al sentido literal que transmiten", señalando también que no deben interpretarse como ciertas. "Quienes me conocen saben que ese tipo de comportamientos o acciones chocan frontalmente con mi forma de ser", señala.

Según González, la conversación se produce con un amigo con el que tiene "bastante confianza" y en clave de humor, con "expresiones soeces" que solo deben enmarcarse en un contexto privado y no relacionado con su función pública.

Por ello, pide disculpas a todos los ciudadanos que se sientan ofendidos porque el tono y el fondo no han sido correctos y "nunca" debió expresarse de esa manera, aunque incide en que "el sentido jocoso y vulgar de la conversación, alejado completamente de la realidad que en apariencia se transmite", procede de una conversación privada.

La Secretaría de Organización federal del PSOE ha emitido un comunicado este jueves en el que suspende de militancia al concejal del Ayuntamiento de La Laguna, Zebenzuí González, debido a la "gravedad" de los mensajes de tono machista que publicó por error en un grupo de whatsapp del partido.



