No a todos les gusta el género de terror. La idea de vampiros, zombies o asesinos enmascarados sueltos, aunque sea en una pantalla de cine, no es una idea muy agradable. Sin embargo, la artista británica conocida como Clay Disarray creó versiones de arcilla de pósters y personajes de películas de terror y el resultado no te va a causar nada de miedo. Acá te mostramos algunos de ellos:

1. La Noche de los Muertos Vivos

2. Suspiria

3. Salem’s Lot

4. Un Lobo Americano en Londres

5. El Orfanato

6. El Amanecer de los Muertos

7. ¡Huye!

8. El Proyecto Blair Witch

9. La Cosa

10. La Masacre de Texas

11. 1000 Cuerpos

12. El Día de los Muertos

13. Carrie

14. They Live

15. It (La miniserie de 1990)

16. It (La película de 2017)

¿Qué te parecieron?

Fuente: Instagram