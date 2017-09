Los complejos de la Justicia

De los tres poderes del Estado, el Judicial es el que más en deuda se está mostrando con la vida democrática, el que no terminó de comprender el concepto de igualdad de deberes y derechos. Los privilegios en materia judicial se evidencian puertas adentro y puertas afuera. Sólo en materia impositiva quedan a la vista las prerrogativas de los magistrados, única clase exenta del pago del Impuesto a las Ganancias, por ejemplo. Fue una decisión tomada entre quienes administran el sistema judicial y en el cual decidieron posicionarse como un elite dominante. Ni hablar del mensaje que sale hacia la sociedad a la hora de impartir justicia. No hay igualdad en Tribunales. No todos los imputados gozan de los mismos derechos y beneficios. Basta con repasar el destino de los sospechosos de los últimos hechos más aberrantes y conflictivos en la provincia. Algunos esperan sus juicios tras las rejas y otros en la comodidad de sus casas. O habrá que creer que, mientras más caro, más efectivos son los abogados defensores.