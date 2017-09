Perú: tembló cuatro veces en media hora

Al menos cuatro sismos registrados en menos de 30 minutos sacudieron Lima la madrugada de este jueves, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El primer y más fuerte de los movimientos telúricos, catalogado de intensidad III-IV, fue de magnitud 4,8 y se produjo a las 3.19. Su epicentro se ubicó a 10 kilómetros al suroeste de Matucana y a una profundidad de 40 kilómetros.

RT via LastQuake Felt #earthquake M4.6 strikes 63 km E of #Lima (#Peru) 17 min ago. Please report to: … pic.twitter.com/JVUFBU5GyR