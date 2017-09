Angelici lo mandó al frente: "La idea fue de Tapia"

El vicepresidente de la AFA, Daniel Angelici, le adjudicó esta noche al titular del organismo, Claudio Tapia, la propuesta de mudar la sede del partido ante Perú que el seleccionado argentino debe jugar el 5 de octubre en la cancha de Boca Juniors en lugar de la de River Plate, como viene sucediendo regularmente.

"El tema del cambio de escenario fue por una propuesta de Tapia, que no tuvo ninguna oposición en el Comité Ejecutivo de AFA. Por eso creo que no hay que especular con este tipo de decisiones. Cuando hablamos de la selección no hay ni Boca, ni River ni nada. No hay que ser chicaneros en este tema. Ojalá Rodolfo D'Onofrio esté alentando al equipo argentino en la Bombonera con todos los otros dirigentes", manifestó el titular xeneize.

Y en cuanto a la organización tripartirta del Mundial 2030, destacó que estuvo hablando con el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, esta noche presente en el estadio de San Lorenzo para el partido por Copa Libertadores frente a Lanús, "para que antes de eso Argentina sea sede de la Copa América 2024. Y después sí, entre Uruguay, Paraguay y nosotros pediremos una plaza para 2030".

A propósito de la definición de las eliminatorias sudamericanas, la Conmebol elevó un comunicado en el que informó que para la última jornada del 10 de octubre todos los partidos comenzarán a las 20.30 de Argentina, que serán las 18.30 de Ecuador justamente para el encuentro que el equipo dirigido por Jorge Sampaoli afrontará ante ese seleccionado que ahora conduce otro argentino, Jorge Célico, en reemplazo de su compatriota Gustavo Quinteros, y también esa será la hora en Perú, que oficiará de anfitrión de Colombia.

Los otros tres partidos de esa 18va. fecha de eliminatorias serán Brasil-Chile, Paraguay-Venezuela y Uruguay-Bolivia, conteniendo los tres países que serán sedes de esos cotejos el mismo huso horario que Argentina.