“Mantenerme lejos de la cocaína es un trabajo diario”

Sofía Gala no niega su pasado ligado a las drogas. Ahora, con motivo del estreno de Alanis, película en la que actúa junto a su hijo Dante, habló con revista Gente y se refirió a las adicciones: “Decir que estoy curada es muy trucho”, afirmó y contó que fue la “cocaína”.

“¿Tu pasado con las drogas está superado?”, le preguntaron a Gala, a lo que ella respondió: “Decir ‘estoy curada’ o ‘estoy limpia’ es muy trucho. Hace cuatro años me alejé totalmente de eso, y no quiero volver, no me interesa.”

“Empecé a consumir por diversión y en un momento se me fue de control. La que más daño me hizo fue la cocaína, así que trato de mantenerme lo más lejos posible… pero es un trabajo diario”, reveló.

Por último, reflexionó: “Cuando pienso en tomarme un pase, pienso: ‘No, boluda. Acordate dónde terminaste la última vez’. Con eso es suficiente. No cambio mi vida de ahora por la que llevaba antes“, concluyó.