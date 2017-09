¿Tenés una entrevista por trabajo? Atenti a estos tips fashionistas

La primera impresión es la más importante. El contacto visual dura aproximadamente 30 segundos; allí se realiza el primer y breve análisis, aunque no por eso poco importante o hasta definitorio. Durante estos instantes iniciales lo más importante no es la investigación que se realizó acerca de la empresa o tener todos los títulos para quedar en el puesto, sino el aspecto más exterior, menos profundo, la vestimenta, la presencia.

Victoria McLean, fundadora del premio al mejor CV en Estados Unidos, pasó años trabajando e investigando alrededor del mundo para lograr entender qué es lo busca el empleador al momento de contratar.

"Aconsejo a miles de clientes día a día, y lo que más me consultan es acerca de que se pueden poner o no, en una entrevista laboral", dijo Victoria al Daily Mail, "las primeras impresiones son las que realmente cuentan, solo duran 30 segundos y es muy importante que sea buena".

El secreto está en respetar tres claves: la ropa debe dar la impresión de estar limpia, ser profesionales y debe estar relacionadas al rubro en cuestión.

Atenerse a la buena calidad, con colores claros y neutrales pero con un poco de vida es ideal para "dejar que la personalidad resalte más que la ropa", Victoria además compartió claves de lo que sí y lo que no que ayudarán a que tengas tu primer trabajo. Veamos entonces qué es lo más aconsejable según esta experta.

Evitar logos de diseñadores

Tratar de evitar remeras con logos muy obvios, blusas que sean muy cortas, muy apretadas. También es necesario dejar de lado las zapatillas, los jeans, los joggins, los shorts, las camperas de gimnasia. Es muy importante dejar una idea de look pulcro y no dejar lugar a la duda acerca de la higiene personal de la persona. Sin embargo y a pesar de estar buscando un trabajo en el rubro de la moda, la persona no tiene que esforzarse mucho con el look, ya que ni un vestido de Stella McCartney y un bolso de Hermes hará que te contraten si aparenta algo muy forzado.

Qué colores no usar

El color tiene un gran impacto psicológico en las personas y eso se comprueba a través de varias entrevistas de trabajo realizadas en focus group.

Los estudios demostraron que usar el color marrón da la idea que tiene un sentido de la moda antiguo, mientras que el color rojo demuestra que la persona tiene una personalidad muy fuerte lo que genera que el empleador piense que es una persona que no sabe trabajar en grupo. El naranja fue demostrado como el peor color para usar, ya que los managers siente que es poco profesional.

La mejor opción según una encuesta realizada por Victoria, es el azul marino, ya que inspira confianza. Sin embargo, el negro también da un mensaje de ser una persona amigable. Si la posición de trabajo a la que se aspira es en un área creativa, el violeta también es una buena opción ya que sugiere que la persona tiene un aspecto artístico.

Estampados ¿sí o no?

Al igual que con los colores, las rayas y los estampados pueden estar de moda, pero la persona tampoco quiere dar la impresión que volvió de vacaciones hace poco.

Manicura

Las uñas siempre deben estar impecables, si la persona las tiene pintadas deben estar hechas prolijas y hay que tratar de evitar cosas muy fuertes, como el fucsia, amarillo, entre otras cosas.

El maquillaje es un aspecto que toda mujer debe cuidar, sabemos que te gusta lucir hermosa sin embargo, cuando se trata de entrevistas de trabajo debés buscar una apariencia natural. Tonos claros, que resalten tus atributos pero sin desviar la atención al momento de tu entrevista son los ideales.

Evitar que se noten los tatuajes

"Como la primera impresión dura tan poco, es recomendable que los tatuajes que son muy visibles, sean tapados, ya que es muy común escuchar por los empleadores, que no contrataron a alguien por ellos", dijo la especialista.

Una investigación de la universidad de St Andrews University, sugiere que la mayoría de los empleadores sienten que los tatuajes son un tabú y que últimamente no importa lo que piensen de los tatuajes ya que los clientes no les importa si los tienen o no.

Pelo

Si la persona tiene un pelo muy largo, es necesario siempre tener una colita para nunca tenerlo sobre la cara, ya que el entrevistador le gustará poder ver, las expresiones faciales.

Evitar los tacos si no son "lo tuyo"

Si la persona no está acostumbrada a caminar con zapatos altos, se recomienda que para el día a la entrevista no intente utilizarlos, ya que el empleador también se dará cuenta de eso.

Para cerrar estos consejos sobre cómo vestirse para una entrevista de trabajo, María José Ríos Miranda de Advanced Computer Knowledge, señala: "Es válido considerar el tipo del mismo. ¿A qué me refiero? Una mujer abogada no tendrá que vestir igual que una publicista. Es importante tampoco desentonar con el estilo del empresa, así que también considera esto para no dar una impresión errónea".