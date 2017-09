Selena Gomez: “Me sentí violada en la adolescencia”

Selena Gomez se convirtió en una celebridad cuando apenas era una adolescente. Y a pesar de que en ese momento estaba cumpliendo su sueño de transformarse en una artista, hoy es más consciente de todos los sinsabores que tuvo que transitar.

“Empecé a ser más conocida por ciertas cosas que nada tenían que ver con mi trabajo. Ahí fue cuando empecé a sentir que cada vez me alejaba más y más de aquello que en un principio había sido mi gran pasión”, reveló la actriz y cantante que surgió de las huestes de Disney, en una entrevista con Business of Fashion.

“Recuerdo sentirme completamente violada cuando era más joven, incluso cuando estaba en la playa. Puede que tuviera 15 o 16 años, y había gente sacándome fotos, ¡paparazzi! No creo que nadie supiera siquiera quién era, pero aun así me sentí violada y ni siquiera entendía por qué, y eso me hacía sentir extraña, porque yo era una chica joven y ellos eran hombres adultos. No me gustaba esa sensación“, recordó.