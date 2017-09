Critican la nueva forma de elegir jueces que busca Cornejo

El Gobierno está tratando una modificación al actual proceso de evaluación que se utiliza con los aspirantes a cubrir cargos de la Magistratura (jueces, fiscales y defensores), lo que levantó una serie de críticas técnicas y políticas por parte de la oposición y en el mismo Poder Judicial.

La redacción final del proyecto se analizó este miércoles en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), en presencia del subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales; Marcelo D`Agostino y el juez de la Suprema Corte Julio Gómez.

Para el oficialismo, la idea es "abrir el juego" y que los abogados privados lleguen con posibilidades más parejas al concurso que las de quienes han hecho carrera en el Poder Judicial. Sin embargo, los detractores del proyecto señalan una fuerte intención política para el nuevo tipo de concurso, que permite calificar al aspirante con cuestiones menos técnicas y más apreciativas.

El juez Gómez no quiso dar opiniones en las cuestiones políticas, sino que prefirió destacar otro tipo de interrogantes al proyecto. "Hay un vacío en el proyecto: las personas que ya están siendo evaluadas y tienen derechos dentro del proceso", señaló.

Los artículos presentados indican que no se desaprobará tras rendir el examen escrito, lo cual descalificaba para presentarse al oral, sino que se tomará una decisión en base al resultado de ambas instancias. La comisión asesora no pondrá puntaje, sino que dirá si la persona están aprobada o no.

"La función de esta comisión es informar si reune los requisitos mínimos técnicos. Además, todos los procesos están avanzando hacia la oralidad; al unificar potenciamos esa ventaja", explicó D'Agostino.

El problema señalado por Gómez está en qué ocurrirá con los que ya atrevesaron esa instancia con un puntaje (ya que esos 10 puntos sobre los 20 totales desaparecen). "Se debe establecer cuáles son los derechos de esos concursantes. De otra forma, la decisión podrá ser impugnada", apuntó.

Para calmar las aguas, el oficialismo se comprometió a redactar un último artículo que contemple estas situaciones y luego lo enviarán al Consejo de la Magistratura para que lo evalúe. Aún así, Gómez señaló dentro de la discusión que con la elección basada en perfiles, la elección está siendo más de un fin político que de una persona para un cargo.

Otra "contradicción" señalada por el juez se encuentra en la eliminación de los tabulados, es decir, el puntaje que se añadía, por ejemplo, por antecedentes académicos. De esos parámetros, sólo se conservan los antecedentes laborales. "El informe que usa el Consejo va acompañado con los detalles de la carrera si viene del Poder Judicial, pero si es un abogado del ámbito privado sólo figurará si hay algún informe disciplinario en el legajo".

Las modificaciones

En primer lugar, el proyecto unifica la evaluación de los exámenes escritos y orales: el resultado se dará en base a ambos y no por separado. Además, elimina la calificación por puntos y será sólo para determinar si está aprobado o no en los requisitos técnicos mínimos.

Para la evaluación, la comisión se formará de acuerdo al cargo que se esté aspirando -juez, fiscal o defensor-, para que alguien especializado pueda observar las respuestas del concursante. El proyecto también implica que, por una cuestión de vocación, sólo se podrá aspirar a un concurso por año y no a los tres.

Una vez aprobada la primera instancia, sólo se considerará para el puntaje los antecedentes laborales, en lugar de incluir también lo académico o la relación con la comunidad.