La dura confesión de Sergio Gonal por su hijo discapacitado

La vida privada de Sergio Gonal es muy poco conocida. Sin embargo, por primera vez, el humorista se abrió, y sorprendió con un relato conmovedor de la realidad que le toca vivir con uno de sus hijos, Lucas, que tiene Asperger.

Padre de Brian y Maia también, el artista contó cómo es su realidad con el joven de 27 años. “Nunca pude conectar con Lucas que es discapacitado. A la nena me la llevé a Disney, al más grande me lo llevé a Nueva York. Trato de dar todo, pero con Lucas no puedo conectar“, expresó en Vino para Vos, el ciclo que conduce Nicolás Magaldi por KZO.

“Siento que por laburo, porque uno se va metiendo en la vorágine de hacer temporada, se va de viaje, siento que hice poco por Lucas. Sin embargo, va al mejor establecimiento que pudimos haber encontrado. Desde hace años no le falta nada, pero siento que todo es poco“, confesó al borde de las lágrimas.

Gonal reveló que recién cuando Lucas tenía 6 años pudieron diagnosticarlo correctamente, ya que al principio le decían que tenía un retraso madurativo, y hasta llegaron a decirle que era sordomudo. “Cuando pego el laburo en VideoMatch, mi primer sueldo era 860 pesos. Entonces voy al mejor especialista que me cobraba 600 pesos, y ahí me dice que tiene síndrome de Asperger“, narró.

Ese profesional le recomendó que buscara un buen establecimiento para que Lucas pueda desarrollarse con autonomía, pero que no gaste más dinero en otras alternativas, ya que no iba a cambiar. “Mi mea culpa es haberle hecho caso a ese doctor. Yo siento que uno tiene que intentar todo. En su momento cuando Lucas tenía 6 años, que fue cuando lo diagnosticaron, me lo tendría que haber llevado a Cuba, a Canadá. Si tenés un chico discapacitado hacé todo lo que tengas a mano, porque todo va a ser poco“, reflexionó.A