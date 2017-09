8 cosas que probablemente no te imaginabas cómo se producen

¿Te animás a ver los procesos?

Cada uno de los productos que compramos, tenemos y usamos tuvieron un proceso de producción propio que muchas veces podemos imaginar cómo será y otras, no se nos hubiera ocurrido nunca cómo se fabrican. Te traemos nueve casos que seguro no conocías:

1. Lápiz labial

Más allá de las variantes, los cinco ingredientes principales de los labiales son lanolina, aceites, cera, colorantes y nácar. Para elaborarlos se mezcla una docena de colores diferentes y se consiguen los diferentes tonos que vemos en exposición. Siempre les agregan algún tipo de aromatizantes ya que si no lo hicieran, nuestro adorado labial olería a vela.

2. Chocolate

La materia prima para hacer el chocolate son los granos de cacao, los cuales pasan por diferentes procesos: se recogen, se limpian, se seleccionan, fríen y muelen. Una vez molidos se les agrega azúcar, leche, aromatizantes y se los cocina por aproximadamente medio día. Una de las variables más importantes en la producción de chocolate es el clima: tanto la temperatura como la humedad pueden afectar el sabor y el aspecto del producto final.

3. Tallarines instantáneos

A la harina de los tallarines tipo ramen se le suman otros ingredientes: almidón de tapioca, polvo de huevo y espesantes con el fin de lograr una mayor estructura. Luego los cocinan y los fríen para que puedan almacenarse mejor.

4. Máscara de pestañas

El elemento más importante de la máscara de pestañas son los pigmentos (por ejemplo, para el negro se suele usar carbón) y se los combina con agua, cera y aceites vegetales. Dependiendo de la función que se busque en la máscara, se varía su composición: por ejemplo, para los alargadores de pestañas se les suman polímeros flexibles y microfibras y a los resistentes al agua se les da esa característica sumando parafina a la composición.

5. Jabón

Los jabones se preparan en base a grasas y diferentes aceites vegetales: sin embargo, lo más curioso de su proceso es la cocción, la cual se asemeja a la de un caldo a escala gigante: se debe revolver con una espátula especial y cuidar que la preparación no se salga de los límites de la olla. Tras ese proceso, se lo deja reposar y asentar durante 36 horas.

6. Fósforos

La base de la calidad de los fósforos es la madera. La mayoría usan álamo seleccionado que es principalmente descortezado y luego impregnado con un reactivo especialmente hecho para que no se dañen.

7. Papas fritas

La calidad de las papas es fundamental y no cualquier variedad se puede usar para hacer papas fritas: de hecho las papas demasiado pequeñas no se usan en este producto. De cada cuatro kilos de papas, sale un kilo de papas fritas que se cortan con un grosor no más ancho que 1.3 mm y se fríen durante sólo tres minutos para asegurar que sean parejas y crocantes.

8. Coca Cola

Uno de los componentes de la Coca Cola es el cupaje (mezcla de jarabe y el concentrado secreto), que se mezclan con el agua y luego se carbonata para hacerla gaseosa.

¿Conocías estos datos?

Fuentes: Instagram, Genial