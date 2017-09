La lapidaria crítica que recibió Tevez de su nuevo DT

Carlos Tevez fue apartado este miércoles del plantel del Shanghai Shenhua debido a que el entrenador interino del equipo, el chino Wu Jingui, quien reemplazó al uruguayo Gustavo Poyet, considera que está excedido de peso.

"El jugador estará al tanto de mis planes tácticos, pero no lo tendré en cuenta en este momento porque no está preparado físicamente, no está en condiciones de actuar", afirmó el entrenador chino sobre Tevez, quien no juega un partido entero desde principios de agosto.

Wu Jingui afirmó: "Tevez tiene sobrepeso, al igual que el colombiano Fredy Guarín. Tengo que asumir la responsabilidad del equipo y de los jugadores, si no puedes hacer todo lo posible para jugar, no tiene sentido elegirte".

Esta situación se origina en medio de los rumores que hablan sobre un posible regreso del 'Apache' a Boca Juniors y el deseo del delantero de no cuidarse como medida de presión para que lo dejen volver a Argentina, señaló el diario As.

"He entrenado a muchas estrellas grandes, y mis jugadores nunca son elegidos por la reputación", argumento Wu Jingui, de 56 años.

Tevez llegó a la Superliga china en enero pasado tras un pago de 10.500.000 euros, pero el ex jugador de Corinthians de Brasil, West Ham y Manchester United de Inglaterra y Juventus de Italia sólo hizo dos tantos en los 14 partidos que jugó.

El Shanghai Shenhua inició la temporada con los objetivos de la Liga de Campeones de Asia y la Superliga, pero en el certamen continental fue eliminado antes de la fase de grupos y en el certamen local está 11mo. con 24 puntos, a 32 del puntero Guangzhou Evergrande y a ocho de la zona de descenso.