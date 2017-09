Se acabó el amor entre el ilusionista Chris Angel y Belinda

Fue este lunes cuando finalmente Belinda aceptara, sin dar muchas explicaciones, que su relación con Criss Angel había llegado a su fin. Mucho se dijo que los problemas comenzaron por infidelidad de parte del ilusionista. Ahora es él quien ha decidido expresar sus sentimientos públicamente y, aunque no hace referencia específica a la cantante, todo indica que sí habla de su última relación.

“No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior, debí haberlo escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe de existir, mentir acerca de quién eres o de quién soy no lo vuelve verdadero. Esa elección me costó millones, lo cual enriqueció a la verdadera maestra del engaño", se lee en su Twitter.

Parece que la desilusión amorosa no es el único problema entre ellos, pues es el proyecto que hicieron juntos, grabar el video de la canción “Báilalo", ahora se ha convertido en una pesadilla. Cuando la pareja realizó este clip estaban juntos y en la mejor parte de su romance. Se sabe que el ilusionista dirigió y produjo el video, mientras que Belinda realizó la interpretación, significando la primera vez que la cantante hace una colaboración con Steve Aoki, uno de los DJS y productores estadounidenses más importantes actualmente.

Ahora la batalla legal por los derechos del video podría haber iniciado y es que el ilusionista dejó ver este problema a través de su página web: "Desafortunadamente, en este momento no hay fecha de lanzamiento debido a problemas de derechos y licencias", se lee como nota al pie del video que compartió en su sitio.