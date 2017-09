Marcela Tinayre contra Maradona: “Es un desequilibrado”

Marcela Tinayre salió a defender a Mirtha Legrand luego de que Diego Maradona la acusara de haber tomado whisky con Videla. Desde su programa en KZO, la hija de “La Chiqui” destrozó al exfutbolista.

“Videla tomaba whisky con Mirtha Legrand, conmigo no tomaba whisky”, dijo Maradona durante una transmisión en vivo en Instagram. Y agregó: “Debería hacer un programa con los chicos desaparecidos, sería un buen adiós a esta tierra”.

Desde su programa “Las Rubias Uno”, que se emite por el canal KZO, Marcela Tinayre le respondió con todo a Diego. “Me parece que Maradona es un desequilibrado, una vez más está diciendo una boludez”, arrancó diciendo, notablemente molesta.

Y siguió: “Mi madre me decía ‘nunca en mi vida probé el whisky, no sé lo que es el whisky y a Videla no lo conocí jamás’. ¿Él se olvida que se sacaba la foto con la Junta Militar cuando ganó en el 78? Se olvida de muchas cosas”, disparó.

Por último, tiró: “Como es un ser que todo lo que dice hay que entender lo que vocaliza, las consecuencias las tendrá. No le demos más pantalla a ese señor. En lo deportivo, lo admiro profundamente. Fuera de eso me parece que ha hecho de su vida un vómito. No le doy espacio. ¡Chau, Maradona!”, dijo, y le advirtió: “Ya te vas a ocupar de tener que aclarar las cosas que estás diciendo”, concluyó.

¿Se vienen las acciones legales? Habrá que esperar.