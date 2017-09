Charlotte Caniggia y Lohan volvieron a separarse

"No estoy más con él", fueron las palabras de la mediática cuando le preguntaron por su novio. Alexander celebró la decisión y pidió aplausos.

Parece que esta vez es la definitiva.Lhoan decidieron ponerle punto final a su relación luego de las idas y vueltas medíaticas, sumado a las acusaciones por violencia de género que ambos manifestaron.

“No estoy más con él y no aparecerá en el reality”, respondió Charlotte durante la presentación de Caniggia Libre, el programa que podrá verse desde el lunes por la pantalla de MTV.

Su hermano Alexander, que estaba a su lado cuando ella realizó el anunció, celebró la ruptura y pidió los aplausos del público.

El sábado, Lhoan había lanzado una grave acusación: “La familia de Charlotte no me quiere por pobre“. “Soy de una familia muy humilde. Llegamos a no tener para comer. Tuve que salir a trabajar de chico.”, había revelado en Rompe la tarde, por Conexión abierta.

En dicha entrevista, Lhoan también había asegurado que no iba a participar del programa de quien era su novia ya que “es su trabajo y no quiero meterme en sus cosas“.

En relación a la perimetral que puso Mariana Nannis, el cantante sostuvo que “la jueza desestimó totalmente la denuncia de la mamá de Charlotte. Ellos nunca hablaron conmigo antes de hacer la denuncia, no tienen idea de lo que paso”. ¿Volverán a estar juntos?