Pastore se anticipó a Dybala al hablar de Messi

Lo expresado por el volante de Juventus Paulo Dybala en las últimas horas respecto de su "incomodidad" para jugar con Lionel Messi en el seleccionado argentino porque sus posiciones se superponen, fue un 'réquiem' de lo manifestado durante la Copa América 2015 de Chile por el entonces volante titular del equipo dirigido por Gerardo Martino, el 'Flaco' Javier Pastore, quien aseguró que prefería hacerlo "con (Ángel) Di María" antes que con el capitán argentino.

Pastore indicó el 20 de junio de 2015, justo el día que cumplía 26 años, "la mejor edad de un futbolista", según afirmó, que prefería "jugar con Di María antes que con Messi".

El cordobés de París Saint Germain volcó esas declaraciones en una entrevista exclusiva con Télam desarrollada en la ciudad costera de La Serena, donde fundamentó sus dichos dentro de un análisis futbolístico que lo reveló como un joven interesado por los matices y la integridad del juego.

"La verdad es que siempre prefiero jugar con Di María antes que hacerlo con Messi, porque las características de 'Fideo' son las que más me favorecen, mientras que con 'Lío' se me complica, también por la misma razón", puntualizó Pastore.

"Es que yo soy un futbolista que juega al espacio, al que ataca, al que necesita la pelota delante suyo, como Di María. Ángel es la conjugación perfecta del jugador que ataca el espacio, lo que encaja perfectamente con mi estilo, que es el de habilitar en esa instancia a los delanteros, y en especial al nueve", manifestó el ex volante de aquel inolvidable Huracán subcampeón del fútbol argentino en 2009 con Ángel Cappa como técnico.

En el mismo sentido Pastore precisó que con Messi se le complicaba la gestión "porque él se acerca siempre a dos o tres metros de uno para jugar cortito. No te pica al espacio. Y eso a mi no me favorece en absoluto", remarcó por entonces el longilíneo mediocampista surgido en Talleres, de Córdoba, que también vistió la camiseta rosa de Palermo, de Italia.

En aquella Copa América de Chile que ganó el seleccionado local al vencer a Argentina por tiros penales, Pastore tuvo algunas actuaciones sobresalientes, como por ejemplo el 0-0 con Colombia en cuartos de final de Viña del Mar (los dirigidos por Martino se impusieron desde los 12 pasos) y el posterior 6-1 sobre Paraguay en la semifinal disputada en la sureña ciudad de Concepción.

El esquema que utilizaba el 'Tata' era un 4-3-3 flexible en el que Pastore oficiaba de pieza de molde cuando se tiraba desde la punta izquierda al medio para jugar como enganche, transformando el sistema en un 4-3-1-2 con Sergio Aguero como centrodelantero, ladeado justamente por Messi y Dí María.

Dybala, cordobés como Pastore pero no de la Capital sino de la localidad de Laguna Larga, es hoy el Pastore de Jorge Sampaoli dentro de otro esquema y con el 'Flaco' también en el plantel.

El problema que tiene el ex Instituto es que en un esquema 3-3-3-1 el también es el del medio entre Messi y Di María, con Mauro Icardi como punta, pero el posicionamiento de 'Lío' es el mismo de siempre, arrancando desde la derecha hacia el medio, pero no para formar sociedad con Dybala, como pretende Sampaoli, sino para ocupar parte de su espacio, algo que incomoda a la 'Joya' porque su produce una inevitable superposición de funciones.

Es que Messi es un intuitivo, un jugador instintivo, que como bien se lo definió Alfio Basile a Télam, "no tiene ningún apego por la táctica", y por lo tanto no tiene esa capacidad asociativa que le reclaman para con alguien de juego similar, ya que eso tampoco ocurre en Barcelona cono Andrés Iniesta y tampoco sucedió con Neymar.

De hecho, con los que mejor se entiende es con los centrodelanteros, pero sencillamente porque les mete asistencias milimétricas con su inigualable sexto sentido que los deja casi siempre de cara al gol.

La FIFA oficializará mañana el estadio de Boca Juniors como sede del partido decisivo que jugará Argentina el 5 de octubre ante Perú, algo que anunciará el propio presidente de AFA, Claudio Tapia, pero más allá del escenario, las declaraciones vertidas por Dybala en la previa del partido entre Barcelona y Juventus respecto de que se le "complica jugar con Messi", porque tienen juegos parecidos, pueden ser tomadas o no al pie de la letra por Sampaoli. Quizá de eso dependa su titularidad para ese día. Y sino, está Pastore.