Maradona: “Mirtha tomaba whisky con Videla”

Desde que comenzó a incursionar en Instagram, hace pocos días, Diego Maradona decidió sacarle el jugo a su cuenta en la red social con un polémico video en el que no se salva nadie.

En la grabación, en la que puede apreciarse la ayuda de Rocío Oliva para que El Diez pueda realizarla, disparó contra Mirtha Legrand, Mauricio Macri, Carlos Menem y hasta Elisa Carrió.

Es que el astro quiso contestarles a quienes lo criticaron por tener junto a Menem y Jorge Rafael Videla. “Lo de Menem fue porque le mataron al hijo, acuérdense de que él estaba en contra de la Selección y el que lo salió a torear fui yo”, explicó, y luego lanzó: “Con Videla no, Videla tomaba whisky con Mirtha Legrand, conmigo no tomaba whisky. A mí me hizo rapar el pelo hermoso que tenía, con todos rulos, y me llevó a la colimba. No me la hizo zafar“.

Diego deslizó una pequeña crítica a Cristina Fernández, pero fue muy duro con el actual presidente y con Carrió. “Podemos discutir y hablar por una Argentina mejor. Sabemos que la Argentina mejor no es la actual, como tampoco fue la Argentina que pasó. Me dicen cómo se hizo multimillonaria la presidenta, pero por qué también no dicen que Elisa Carrió denunció a 90 tipos que se enriquecieron y no hay preso ninguno“, dijo, y agregó: “Creo y veo que este presidente se creyó que estaba en Boca y está en Argentina, que es mucho más grande“.