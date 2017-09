Cuidacoches y los ojos bien abiertos...

No es la primera vez que ocurre, pero, justamente por esto, es que hay que entender que el principal responsable de que no le metan la mano en el bolsillo es el propio conductor. Es que se replican los casos de cuidacoches que estafan a sus clientes con tarjetas ya utilizadas. Como puede verse en la imagen, que nos hizo llegar un colega, los encargados de vigilar los automóviles le colocaron papeletas de la mañana cuando el estacionamiento lo realizó en la tarde. Por eso, para evitar este tipo de avivadas, que muchas veces pasan desapercibidas, no queda otra que controlar el cartón y tener los ojos bien abiertos... Sin embargo, es un llamado de atención para las autoridades, para que ajusten los controles.