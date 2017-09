¿Qué ocurrió en los 5 días de la desaparición de Bryanna?

Bryanna Reganzani, la adolescente de 16 años que desapareció el último jueves tras salir del colegio en la localidad de Villa Madero, partido bonaerense de La Matanza, fue encontrada este martes frente a un local de comidas rápidas en el barrio porteño de Flores y durante su traslado al Hospital Piñero le dijo a quienes la acompañaban que fue víctima de un secuestro, informaron fuentes policiales.

Fuentes de la investigación apuntaron a Infobae que la adolescente habría afirmado ser raptada "en un auto negro" y abusada en una casa a oscuras. Miriam cierra los ojos al oír esto. "No quiero tocar el tema", dice, tajante: "Solo me importa que me hija está bien".

La fiscal del caso, Andrea Pinal, titular de la UFI N°9 de La Matanza, esperaba del otro lado junto a casi 20 familiares y amigos. Su orden al llegar fue tajante: nadie debía interrogar a la joven. "Conténganla", pidió la funcionaria. La declaración en el contexto de una cámara Gesell en donde Bryanna podrá narrar qué ocurrió durante su desaparición no será inmediata.

Pinal, por lo pronto, espera la llegada de efectivos de Policía Científica de La Matanza, psicólogos y médicos que harán los primeros análisis para determinar si a simple vista sufrió, por ejemplo, abusos sexuales, exámenes que todavía no habían ocurrido al cierre de esta nota poco antes del mediodía.

Según el diario porteño, hay testimonios de quienes vieron a Bryanna en la guardia del Piñero y que aseguran que la joven no se veía "confundida" o "fuera de sí", sino que estaba "tranquila, en tiempo y espacio".

La ropa que llevaba era otro dato llamativo: era el mismo conjunto escolar de jogging verde, el uniforme de gimnasia del Nuestra Señora de Lourdes que tenía al momento de desaparecer, el cual consta en el sumario por averiguación de paradero que su familia inició en la Comisaría 1° de Villa Madero.

El uniforme, sin embargo, no se veía sucio, dañado, lo mismo las zapatillas que calzaba. Bryanna, también de acuerdo a estos testigos, no presentaba ninguna lesión visible, ningún golpe o rasguño en la cara o en sus manos. Su piel no estaba sucia, su pelo tampoco, no se veía graso.